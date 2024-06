Xemesis nói gì khi thấy bà xã Xoài Non đóng cảnh thân mật với một nam ca sĩ?

Sắp tới đây, nam ca sĩ Lou Hoàng sẽ ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngày đẹp trời để nói chia tay với sự tham gia diễn xuất của hot girl Xoài Non. Được biết, đây không phải là MV đầu tiên mà Lou Hoàng kết hợp cùng Xoài Non. Vào năm 2022, bà xã Xemesis cũng từng xuất hiện trong MV Bắt cóc con tim của Lou Hoàng.

Xoài Non tiếp tục làm nữ chính trong MV Lou Hoàng

Lou Hoàng vào vai một chàng trai bụi bặm, cá tính đem lòng yêu Xoài Non nên đã lên kế hoạch "bắt cóc con tim" cô nàng. Bắt cóc con tim như một món quà mà giọng ca Mình là gì của nhau gửi tặng đến người hâm mộ - những người luôn chờ đợi, dõi theo và ủng hộ con đường theo đuổi âm nhạc của anh. Sau gần 2 năm ra mắt, MV này đã đạt được gần 19.5 triệu lượt xem và 143 nghìn lượt thích, đồng thời cũng nhận về nhiều clip reaction.

Bắt cóc con tim MV - Lou Hoàng

Xoài Non từng đóng MV Bắt cóc con tim của Lou Hoàng

Một trong những clip reaction gây chú ý nhất đến từ chính ông xã của Xoài Non - hot streamer Xemesis. Ngay đoạn mở đầu, Xemesis đã cảm nhận giai điệu Bắt cóc con tim nghe quen quen, giống với Yêu một người có lẽ mà Lou Hoàng hát với Miu Lê.

Cảm xúc của Xemesis khi xem Xoài Non đóng MV Bắt cóc con tim

Ở phân đoạn đầu tiên mà Xoài Non xuất hiện, Xemesis giả vờ thắc mắc: "Ai đấy nhở?" rồi liên tục ngắm nghía hình ảnh của vợ mình. Sau đó, anh bật cười nắc nẻ khi thấy Xoài Non cau mày khó chịu: "Đây là cái mặt đúng cáu đấy các bạn ạ, không lạc đi đâu được hết. Mình đã gặp cái mặt này rất nhiều lần rồi, trong khoảng 3-4 năm nay bên cạnh nhau. Diễn đạt đúng yêu cầu của phim". Xemesis dành nhiều lời khen cho diễn xuất của vợ mình: "Trình độ của Trang (tên thật của Xoài Non) cũng lên cấp rồi, đỡ hơn rồi, nói chung là tiền đầu tư đi học diễn nó không có phí, vậy cũng được... Vợ ai không biết nhưng mà xinh nhờ?".

Nam streamer dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Xoài Non. Anh cũng liên tục khen bà xã xinh

Sau khi xem xong MV, Xemesis tự nhận mình không đủ tầm hiểu biết về êm nhạc nên anh chỉ chủ yếu nói về diễn xuất của Lou Hoàng và Xoài Non. Sau đó, anh cũng chia sẻ về việc mỗi khi Xoài Non đóng cùng nam ca sĩ nào thì netizen thường thích "ship" (đẩy thuyền) 2 người chung rồi tag tên anh trên các trang MXH kiểu như "ghép đôi", "anh Hiếu ơi mất vợ bây giờ".

Xemesis thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Các bạn phải hiểu đây là MV ca nhạc thôi. Bản thân mình thấy Lou Hoàng cực kỳ dễ thương, cực kỳ vui tính luôn. Lou Hoàng với mình thì mãi đỉnh. 10 điểm, khá hay đối với mình".

Xemesis bày tỏ quan điểm khi vợ mình đóng MV cùng các nam ca sĩ khác

Cho đến hiện tại, sau rất nhiều nghi vấn xoay quanh ồn ào trục trặc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis, cả 2 người trong cuộc vẫn chưa ai lên tiếng về sự việc. Mặc dù, cặp đôi đều không ngại đáp trả những tin đồn không đúng về bản thân lẫn cuộc sống nhưng vẫn nhất quyết im lặng trước câu hỏi quan trọng nhất: "Tin đồn rạn nứt là đúng hay sai?".

Mặc cho cộng đồng mạng bàn tán, thậm chí "khui" lại toàn bộ từ clip đến phát ngôn từ thời mới làm dâu hào môn, Xoài Non vẫn chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của riêng mình. Sau khi Xoài Non đăng hình quảng bá cho MV mới của Lou Hoàng, nhiều luồng ý kiến tranh cãi xoay quanh chuyện nàng hot girl có thật sự dùng chuyện riêng tư làm content để PR tiếp tục dấy lên. Vì vậy, cư dân mạng đề nghị cô nên có phát ngôn chính thức về nghi vấn vừa qua, nhằm tránh gây thêm hiểu nhầm.

Song song với đó, không ít ý kiến cũng khẳng định nếu cặp đôi thực sự dựng chuyện lục đục hôn nhân làm chiêu trò truyền thông, PR sản phẩm, dự án kinh doanh... thì sẽ rất thất vọng, không còn tin tưởng cả 2. Bởi lẽ điều này thực sự không đáng và đã ảnh hưởng không tích cực đến rất nhiều người, trong đó có mẹ Xemesis cũng như gia đình nam streamer và những người yêu mến cặp đôi.