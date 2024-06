Xemesis bất ngờ xuất hiện trên livestream của Xoài Non, chính chủ tiết lộ “tổn thương”

Cho đến hiện tại, sau rất nhiều nghi vấn xoay quanh ồn ào trục trặc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis, cả 2 người trong cuộc vẫn chưa ai lên tiếng về sự việc. Mặc dù, cặp đôi đều không ngại đáp trả những tin đồn không đúng về bản thân lẫn cuộc sống nhưng vẫn nhất quyết im lặng trước câu hỏi quan trọng nhất: "Tin đồn rạn nứt là đúng hay sai?".

Mặc cho cộng đồng mạng bàn tán, thậm chí "khui" lại toàn bộ từ clip đến phát ngôn từ thời mới làm dâu hào môn, Xoài Non vẫn chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của riêng mình. Mới đây nhất, người đẹp sinh năm 2002 tung loạt ảnh gợi cảm, quyến rũ trong một chuyến du lịch.

Mặc kệ drama, Xoài Non tung loạt hình "đốt mắt" cư dân mạng

Theo đó, Xoài Non vẫn giữ phong độ nhan sắc, "đốt mắt" người xem bằng loạt hình nóng bỏng. Cô nàng được nhận xét giống hệt búp bê, đẹp không góc chết, đứng đâu cũng có hình đẹp. Ngoài ra, vóc dáng mảnh mai, thon gọn của Xoài Non cũng khiến hội chị em ngưỡng mộ, liên tục "xin vía".

Đáng chú ý, bức ảnh cuối cùng trong bộ ảnh mà Xoài Non đăng lên MXH khiến dân tình rần rần bình luận vì có sự xuất hiện của Xemesis. Điều này khiến các fan của cặp đôi bày tỏ sự hoang mang, không biết cả hai đang thực sự có chuyện gì. Tuy nhiên được biết, loạt hình này của Xoài Non được chụp từ khoảng tháng 3, trong một chuyến du lịch kết hợp công tác của cả hai vợ chồng.

Người đẹp đăng một bức hình có sự xuất hiện của Xemesis

Bởi ở thời điểm hiện tại khi lên livestream trên Instagram, Xoài Non cho biết đang bị ốm và phải mời bác sĩ đến tận nhà để truyền nước. Cũng trong livestream này, nhiều người phát hiện Xemesis cũng theo dõi bà xã. Song nam streamer chỉ âm thầm xem mà không để lại bất cứ bình luận gì. Dẫu vậy, với cộng đồng mạng đây cũng là tín hiệu vui của cặp đôi.

Bên cạnh đó, Xoài Non cũng bày tỏ cô có biết đến những thông tin và cả những bình luận tiêu cực về bản thân. "Mọi người nói về vấn đề của mình, mình có đọc và thấy tổn thương khá nhiều", Xoài Non nói.

Đó cũng là lý do mà Xoài Non gần đây ít hoạt động mạng xã hội hơn trước. Không những vậy, cô nàng cũng giãi bày luôn suy nghĩ của mình về những câu nói từ thời còn non trẻ bị "khui" lại và chỉ trích gần đây.

Xoài Non livestream trên Instagram tối 7/6 và Xemesis cũng xuất hiện theo dõi live

"Livestream đó đã từ rất lâu rồi, mình cũng đã từng giải thích một lần rằng người khác công kích đến mình nên mình mới trả lời như vậy. Nhưng mình hỏi thật, chuyện đã qua 4 - 5 năm rồi, nhờ ai vào đính chính giúp mình bây giờ? Thời điểm đó, mình còn đang rất nhỏ. Tại sao các bạn luôn nhìn vào quá khứ của người ta để làm gì?

Trong khi đó, sau những bài học đến với mình, mình đã thay đổi rất nhiều nhưng mọi người vẫn đem chuyện cũ ra để chỉ trích. Mình là một đứa 22 tuổi và đang cố gắng từng ngày thay đổi tốt hơn nhưng lúc nào cũng bị không công nhận… Có nhiều người chưa từng theo dõi mình cũng buông ra rất nhiều lời cay đắng. Bản thân mình không quá giỏi, không xuất sắc nhưng mình luôn cố gắng. Mình không học chính quy nhưng mình học ngoài đời, học những người giỏi hơn mình", Xoài Non nói.

Ngoài ra, Xoài Non cũng đính chính luôn tin đồn khi người bạn thân Sunna bị lôi vào drama gia đình: "Không lẽ Sunna làm tiểu tam mà mình vẫn chơi chung? Chúng mình vẫn chơi chung, livestream, làm việc cùng nhau. Chẳng nhẽ mình có vấn đề đến mức đi chơi với tiểu tam của chồng mình hay sao? Mình không biết tại sao chỉ là câu chuyện của tụi mình mà những người xung quanh cũng bị lôi kéo theo".

Trước đó, Xoài Non và Xemesis vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân khi dân tình phát hiện nam streamer unfollow vợ. Mặc dù anh đã nhanh tay "sửa sai" nhưng hàng loạt những dấu hiệu như không xuất hiện chung trong các sự kiện quan trọng cùng nhau hay Xoài Non check-in ở một không gian sống mới lạ càng khiến nhiều người tin vào nghi vấn cặp đôi gặp vấn đề trong chuyện tình cảm.

Netizen vẫn đang mong chờ cặp đôi lên tiếng về những ồn ào xoay quanh hôn nhân gần đây

