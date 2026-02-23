Xô xát với tài xế: Người đàn ông bức xúc vì xe khách đỗ trước cửa nhà 2 tiếng

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lao lên xe khách, hành hung tài xế. Theo thông tin ban đầu thì sự việc xảy ra vào khoảng 14h40' ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Thời điểm này, anh Phạm Văn Kỳ điều khiển ô tô khách dừng, đỗ ven Quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, thuộc địa bàn phường Mộc Châu (Sơn La).

Trong lúc xe đang dừng bên đường, một người đàn ông đến yêu cầu anh Kỳ di chuyển phương tiện với lý do không được đỗ trước cửa nhà. Sau đó, người này bất ngờ lên cabin, dùng tay đánh anh Kỳ và toàn bộ diễn biến này đã được camera hành trình ghi lại. Sau đó, anh Kỳ đã trình báo sự việc lên Công an phường Mộc Châu.

Thông tin trên VTC News, qua xác định ban đầu, người có hành vi đánh tài xế là Nguyễn Anh Hào (35 tuổi, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu). Theo cơ quan công an, nguyên nhân xuất phát từ việc anh Hào cho rằng xe khách của anh Kỳ dừng, đỗ trước cửa nhà mình trong thời gian hơn 2 tiếng nhưng không di chuyển. Gia đình anh Hào đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tài xế đưa xe đi nơi khác, nhưng phương tiện vẫn tiếp tục đỗ tại vị trí trên, dẫn đến bức xúc và xảy ra vụ việc.

Công an phường Mộc Châu đã gửi giấy mời yêu cầu Nguyễn Anh Hào đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi liên quan. Tuy nhiên đến nay, người này không có mặt tại địa phương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.