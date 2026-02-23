Chú vịt lẽo đẽo đi theo cậu bé bán vé số giữa phố: Hình ảnh gây chú ý trong ngày Tết

Những ngày qua, hình ảnh chú vịt lẽo đẽo đi theo cậu bé bán vé số trên đường tại Phan Thiết (Lâm Đông) khiến người dân địa phương lẫn du khách không khỏi chú ý và cảm mến. Nhiều clip cùng hình ảnh ghi lại câu chuyện của đôi bạn này cũng trở thành tâm điểm theo dõi trên mạng xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Báo Lao Động thông tin, câu bé bán vé số có tên là Hải Nam (10 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 4). Chia sẻ trên Lao Động, Hải Nam cho hay gia đình em có hoàn cảnh khó khăn nên tranh thủ kỳ nghỉ Tết và buổi tối đi bán vé số để phụ giúp bố mẹ trang trải chi phí sinh hoạt.

Chú vịt được gia đình Nam nuôi từ nhỏ và đến nay đã khoảng hơn 3 tháng tuổi. Người đồng hành này luôn lẽo đẽo theo từng bước chân của Nam, đi qua nhiều tuyến đường tại Phan Thiết. Hình ảnh đáng yêu của đôi bạn khiến nhiều người thích thú, có người mua vé số, có người lì xì động viên cậu bé.

Hình ảnh chú vịt lẽo đẽo theo cậu bé bán vé số qua nhiều tuyến đường.

Bên cạnh đó, nhiều người ngỏ ý muốn mua chú vịt nhưng Nam chỉ cười. Anh Phạm Phong, một người dân sống ở Phan Thiết chia sẻ trên Dân Việt rằng, thấy đáng yêu nên anh hỏi thăm và ngỏ lời mua lại con vịt dễ thương này nhưng cậu bé cười tươi chứ không bán. Sau đó, cậu bé đưa 3 ngón tay nói nhỏ là 3 tỷ đồng mới bán. Ý của cậu bé là đưa ra giá này là để không bán chứ không phải câu bé đồng ý bán với mức giá như vậy.

Không chỉ có vịt, trong chiếc giỏ, Nam mang theo còn có một chú chuột hamster nhỏ. Thỉnh thoảng, Nam mở túi cho con vật chạy ra ngoài. Những lúc rảnh, Nam ôm chú vịt vào lòng, vuốt ve chăm sóc. Khi đi qua nơi có chó sủa, Nam chủ động bế vịt để tránh bị tấn công.