Xiaomi 15T Series – chuẩn flagship cho cuộc sống năng động và hiệu quả

Trải nghiệm nhiếp ảnh chuẩn Leica – Ghi dấu từng hành trình sáng tạo

Tiếp nối di sản hợp tác giữa Xiaomi và Leica, Xiaomi 15T Series mang đến những cải tiến rõ rệt trong trải nghiệm chụp ảnh di động. Hệ thống camera Leica Summilux được tinh chỉnh chuyên biệt, mang lại dải tương phản tự nhiên, màu sắc chính xác và độ sâu hình ảnh chân thực, tái hiện hoàn hảo ánh sáng và cảm xúc của từng khung hình.

Trên phiên bản Xiaomi 15T Pro, cụm camera đa tiêu cự từ 28mm đến 135mm cùng ống kính telephoto zoom quang học 5x cho phép người dùng linh hoạt ghi lại mọi góc nhìn – từ khung cận chân dung đến phong cảnh xa. Mỗi cú chạm đều mang lại khung hình rõ nét, chi tiết và có chiều sâu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo của blogger du lịch, nhà sáng tạo nội dung hay người dùng yêu thích ghi lại cuộc sống bằng hình ảnh.

Hai phong cách màu sắc Leica Authentic và Leica Vibrant giúp người dùng tự do lựa chọn sắc độ thể hiện – từ chất phim điện ảnh đậm chất Leica đến tông màu sống động, rực rỡ và hiện đại.

Bên cạnh đó, công nghệ AI Imaging Engine đóng vai trò như một "trợ lý nhiếp ảnh" thực thụ, tự động nhận diện bối cảnh và chủ thể để cân chỉnh ánh sáng, chi tiết và độ tương phản. Dù là chuyến đi xa, buổi tiệc đêm hay những khoảnh khắc đời thường, Xiaomi 15T Series luôn mang đến những bức ảnh và video rõ nét, sống động và tràn đầy cảm xúc – giúp người dùng dễ dàng lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc theo cách tự nhiên và chân thực nhất.

Hiệu năng đột phá – Năng lượng bền bỉ, kết nối không giới hạn

Bên trong thiết kế thanh lịch, Xiaomi 15T Series sở hữu sức mạnh từ vi xử lý Dimensity 9400+ trên bản Pro và Dimensity 8400 Ultra trên bản tiêu chuẩn, mang đến hiệu năng ổn định, đa nhiệm mượt mà và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.0, thiết bị xử lý nhanh chóng các tác vụ nặng như dựng video, chỉnh ảnh hay làm việc đa cửa sổ, đáp ứng tốt nhu cầu của cả người dùng văn phòng lẫn nhà sáng tạo nội dung.

Xiaomi HyperOS 3 cùng Xiaomi HyperAI giúp thiết bị học hỏi thói quen sử dụng, phân bổ tài nguyên thông minh để luôn duy trì hiệu suất ổn định và phản hồi tức thì trong mọi tình huống.

Viên pin 5.500mAh bền bỉ kết hợp sạc nhanh HyperCharge 90W (Pro) / 67W (Standard) cho phép người dùng thoải mái sử dụng xuyên suốt cả ngày chỉ sau một lần sạc ngắn.

Đặc biệt, tính năng Xiaomi Astral Communication mở ra khả năng liên lạc ngoại tuyến giữa 2 thiết bị Xiaomi 15T Series, cho phép gửi tin nhắn và chia sẻ dữ liệu ngay cả khi không có sóng di động hay Wi-Fi. Với phạm vi hoạt động lên đến ~1,9 km trên bản Pro và ~1,3 km trên bản tiêu chuẩn, đây là công nghệ cực kỳ hữu ích khi du lịch, leo núi hoặc tham gia các sự kiện đông người.

Thiết kế sang trọng – Đẳng cấp flagship trên từng đường nét

Vượt ra khỏi khái niệm một thiết bị di động, Xiaomi 15T Series là sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ và thời trang.

Khung hợp kim nhôm cao cấp, mặt lưng kính mờ chống bám vân tay và đường bo cong liền mạch tạo nên cảm giác cầm nắm nhẹ, chắc chắn và thanh lịch.

Bộ sưu tập Xiaomi Gold Collection được ra mắt với năm sản phẩm tiêu biểu: Bộ đôi smartphone Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro, đồng hồ Xiaomi Watch S4 41mm, vòng đeo tay thông minh Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition và tai nghe Xiaomi OpenWear Stereo Pro. Trong đó, Xiaomi 15T Series mang đến hai sắc độ đặc biệt – Vàng Hồng trên Xiaomi 15T và Vàng Mocha trên Xiaomi 15T Pro, lấy cảm hứng từ chất liệu kim loại và bảng màu haute couture, biến chiếc smartphone trở thành phụ kiện tôn vinh phong cách của người sở hữu.

Màn hình AMOLED 6,83 inch, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits không chỉ cho trải nghiệm hiển thị mượt mà mà còn mang lại độ chân thực vượt trội, lý tưởng cho những ai thường xuyên làm việc, sáng tạo và thưởng thức nội dung trên thiết bị.

Trong phân khúc 15 triệu đồng, Xiaomi 15T Series nổi bật với trải nghiệm công nghệ cao cấp mà vẫn dễ tiếp cận. Bộ đôi sản phẩm mang đến hiệu năng mạnh mẽ, camera chất lượng và thiết kế tinh tế, đáp ứng nhu cầu thực tế của những người dùng đề cao hiệu suất và tiện ích trong công việc, giải trí và sáng tạo.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu Xiaomi 15T Series với mức giá ưu đãi cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn. Từ nay đến hết 31/10/2025, khi mua sản phẩm tại hệ thống Xiaomi Store, Mi.com, Shopee, Lazada và các đại lý chính thức, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng loa Xiaomi Sound Party (trị giá 2.990.000 đồng) hoặc ưu đãi trực tiếp lên đến 500.000 đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 2.500.000 đồng, trả góp 0% lãi suất và chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng kèm theo 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình.

Bộ đôi sản phẩm được mở bán với các lựa chọn đa dạng:

Xiaomi 15T (12GB+256GB) giá 13.990.000 đồng và (12GB+512GB) giá 14.990.000 đồng.

Xiaomi 15T Pro (12GB+256GB) giá 18.490.000 đồng, (12GB+512GB) giá 19.490.000 đồng và (12GB+1TB) giá 20.490.000 đồng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm và ưu đãi, vui lòng tham khảo tại đây.