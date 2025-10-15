LG giới thiệu máy lọc không khí có cả loa, đèn

Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Các sản phẩm mới mở ra thêm lựa chọn cho người dùng tại Việt Nam bên cạnh những giải pháp không khí với chất lượng vượt trội mà LG đang cung cấp. Không chỉ nâng tầm chất lượng sống, thiết bị còn thể hiện trọn vẹn cam kết ‘Life’s Good’ về một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người dùng thông qua những giải pháp công nghệ thông minh mà LG đang theo đuổi".

LG PuriCare AeroSpeaker – Máy lọc không khí "đa nhiệm", có cả loa 360° và đèn đa sắc

LG PuriCare AeroSpeaker là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế nội thất cao cấp. Kế thừa những đường nét tinh tế của thế hệ trước, sản phẩm được khéo léo "ẩn mình" trong chiếc bàn trà sang trọng, dễ dàng hòa quyện vào mọi không gian sống và trở thành điểm nhấn đầy tinh tế cho ngôi nhà.

Không chỉ gây ấn tượng về thiết kế, AeroSpeaker còn sở hữu hiệu suất lọc khí vượt trội. Bộ lọc HEPA 360° hoạt động hiệu quả từ mọi hướng, có khả năng loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến PM0.01. Công nghệ UVnano™ độc quyền tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn tích tụ trên cánh quạt, đảm bảo luồng khí được khuếch tán luôn trong lành và tinh khiết. Đặc biệt, thiết bị vận hành êm ái ở mức 21dB, êm hơn cả tiếng lá rơi, mang đến không gian yên tĩnh, thư giãn tuyệt đối cho người dùng.

Vượt xa giới hạn của một chiếc máy lọc không khí thông thường, LG PuriCare AeroSpeaker mang đến trải nghiệm "chữa lành" toàn diện. Thiết bị tiên phong tích hợp hệ thống loa 360° Hi-Res công suất 30W, cho âm thanh lan tỏa đồng đều, sắc nét và sống động ở mọi góc không gian. Đi cùng đó là hệ thống đèn đa sắc với 8 màu và 9 chế độ ánh sáng – từ ánh sáng thiên nhiên nhẹ nhàng đến sắc màu tiệc tùng rực rỡ – có thể dễ dàng điều khiển qua ứng dụng LG ThinQ™. Mặt bàn còn được trang bị sạc không dây chuẩn Qi, nâng tầm sự tiện nghi trong từng trải nghiệm.

Máy lọc không khí LG PuriCare AeroSpeaker còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm với chế độ AI+ thông minh. Nhờ đó, thiết bị có khả năng phân tích chất lượng không khí và tự động điều chỉnh tốc độ quạt, giúp tiết kiệm đến 40,5% điện năng so với chế độ tự động thông thường.

LG PuriCare AeroSpeaker là một mảnh ghép của LG Objet, bộ sưu tập thiết bị gia dụng và giải trí cao cấp của LG tại Việt Nam. Sản phẩm phù hợp với không gian phòng khách hoặc phòng ngủ diện tích khoảng 19,8m² với giá bán lẻ đề xuất 16 triệu đồng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích thiết kế tinh tế, không gian an lành và trải nghiệm sống chuẩn hiện đại.

LG Dual Inverter Mojave – Máy hút ẩm công suất lớn, giúp căn nhà luôn khô ráo và trong lành

LG tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với máy hút ẩm cao cấp LG Dual Inverter Mojave, sở hữu công suất lớn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng cho nhiều không gian khác nhau. Thiết bị được trang bị máy nén biến tần Dual Inverter – công nghệ cốt lõi từ LG giúp thiết bị vận hành ổn định trong thời gian dài mà vẫn tiết kiệm năng lượng đáng kể, đảm bảo hiệu suất hút ẩm cao cùng mức tiêu thụ điện năng tối ưu.

Không chỉ kiểm soát độ ẩm hiệu quả, Mojave còn góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống. Hệ thống Ionizer và UVnano™ có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc trong không khí và trên quạt. Sau mỗi chu kỳ hoạt động, chế độ Tự động làm sạch sẽ sấy khô các bộ phận bên trong, ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc phát sinh – đảm bảo máy luôn sạch sẽ và an toàn cho người dùng.

Thiết bị được trang bị hệ thống bánh xe 360° với khả năng di chuyển linh hoạt, tay cầm ẩn thông minh dễ mở chỉ bằng một chạm, cùng ngăn chứa dây điện tiện lợi. Bình chứa nước trong suốt có tay cầm chống rò rỉ, dễ tháo lắp bằng một tay, và được tích hợp đèn hiển thị 8 màu tùy chỉnh, vừa giúp người dùng theo dõi lượng nước, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Người dùng có thể điều khiển và theo dõi thiết bị từ xa qua ứng dụng LG ThinQ™, giúp kiểm soát độ ẩm thuận tiện ở mọi thời điểm. Khi bình chứa đầy, đèn báo trên bảng điều khiển sẽ tự động nhấp nháy để cảnh báo, đảm bảo an toàn và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, chế độ Smart+ thông minh cho phép thiết bị tự động điều chỉnh công suất máy nén và tốc độ quạt để tạo luồng không khí khô ráo, trong lành phù hợp với môi trường xung quanh.

Dòng Mojave 34 lít (Giá bán lẻ đề xuất 19,490 triệu đồng) phù hợp cho diện tích lên đến 89m², trong khi phiên bản 40 lít (Giá bán lẻ đề xuất 22,490 triệu đồng) là lựa chọn lý tưởng cho không gian rộng đến 99m², đáp ứng hiệu quả nhu cầu hút ẩm trong mọi điều kiện thời tiết. Sản phẩm đi kèm ống sấy chữ T giúp giữ khô quần áo trong tủ và ống sấy chữ Y hỗ trợ sấy giày nhanh chóng, mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho không gian sống và đồ dùng hàng ngày.