Mỹ phá ổ lừa đảo Bitcoin 15 tỷ USD lớn nhất lịch sử: 'Nhân vật hàng đầu của năm' của Campuchia sắp vào tù

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, vào ngày 14/10, chính quyền Mỹ đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi - một doanh nhân người Anh gốc Campuchia bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi những người lao động là nạn nhân buôn người phải thực hiện các hành vi lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hàng tỷ USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người đàn ông 37 tuổi này được biết đến với cái tên "Vincent", là người sáng lập Prince Holding Group - một tập đoàn đa quốc gia mà chính quyền Mỹ cho rằng hoạt động như một bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Bộ này cũng thực hiện vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử khi tịch thu khoảng 127.271 bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD theo tỉ giá hiện tại.

Theo tuyên bố trên trang web của Prince Holding Group, Chen Zhi đã được vinh danh với giải thưởng 'Nhân vật hàng đầu của năm' của Campuchia tại Giải thưởng Kinh tế Toàn cầu năm 2024. Nguồn: Prince Holding Group

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết: "Hành động hôm nay là một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm chống lại tệ nạn buôn người và gian lận tài chính trên không gian mạng trên toàn cầu".

Chen bị cáo buộc chỉ đạo hoạt động của các trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi hàng trăm người lao động là nạn nhân buôn người bị giam giữ trong các cơ sở giống như nhà tù được bao quanh bởi những bức tường cao và hàng rào thép gai.

Dưới sự đe dọa bạo lực, những người này buộc phải thực hiện những gì mà Bộ Tư pháp Mỹ gọi là "giết lợn" - tiếng lóng chỉ một trò lừa đảo dụ dỗ các nạn nhân, "vỗ béo" trực tuyến bằng những lời cầu xin giúp đỡ tài chính, các mối quan hệ lãng mạn giả tạo hoặc lời hứa về các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lời.

Những vụ lừa đảo này nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, chiếm đoạt hàng tỷ USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Chen Zhi điều hành “trang trại điện thoại” - các tổng đài tự động được sử dụng để tạo điều kiện cho lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các tội phạm mạng khác. Nguồn: Tòa án Quận phía Đông New York (Mỹ)

Các trung tâm lừa đảo trên khắp Campuchia, Myanmar và khu vực đăng những quảng cáo tuyển dụng giả mạo để thu hút người nước ngoài - nhiều người trong số họ là công dân Trung Quốc - đến các khu phức hợp được xây dựng riêng, nơi họ bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến do bị đe dọa tra tấn.

Các công tố viên cho biết, kể từ năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng hợp pháp.

Chen và các giám đốc điều hành cấp cao bị cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ các quan chức ở nhiều quốc gia để bảo vệ hoạt động này.

Một phần số tiền chiếm đoạt được đã được rửa thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của Prince Group.

Các nhà chức trách cho biết số tiền chiếm đoạt nêu trên được dùng để mua những món đồ xa xỉ bao gồm đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực riêng, bất động sản nghỉ dưỡng và một bức tranh của danh họa Picasso tại một nhà đấu giá ở New York.

Chen có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội gian lận tài chính và âm mưu rửa tiền.

Bản cáo trạng của chính quyền Mỹ cho biết Chen lưu lại một loạt ảnh ghi lại chi tiết các biện pháp bạo lực được cho là do Prince Group sử dụng để áp đặt kỷ luật. Nguồn: Tòa án Quận phía Đông New York (Mỹ)

Theo AFP, trong một hành động phối hợp, chính quyền Anh hôm 14/10 đã đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng có liên quan đến mạng lưới của Chen, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở phía bắc London.

Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào cộng sự của Chen là Qiu Wei Ren - một công dân Trung Quốc có quốc tịch Campuchia, Síp và thẻ cư trú Hồng Kông (Trung Quốc).

Tờ New York Post đưa tin, theo Báo cáo tội phạm Internet năm 2024 của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), chỉ riêng trong năm ngoái, gian lận đầu tư tiền điện tử đã gây ra thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD.