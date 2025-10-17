Bảng giá iPhone Air mới tại CellphoneS, lên đời giảm đến 7,5 triệu đồng





Bảng giá iPhone Air mới tại CellphoneS

Hiện tại, CellphoneS đã cập nhật bảng giá dòng iPhone Air chính hãng, với mức ưu đãi "lên đời" khá hấp dẫn để thu hút khách hàng đổi máy cũ. Dưới đây là chi tiết giá theo từng phiên bản dung lượng và những điều cần biết khi chọn mua tại CellphoneS:

Bảng giá iPhone Air theo từng phiên bản dung lượng

Dưới đây là bảng giá iPhone Air tại CellphoneS:

Trong đó giá iPhone Air 256GB sẽ giao động từ 31.990.000 đến 44.990.000 cho phiên bản iPhone Air 1TB.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể được điều chỉnh tùy từng thời điểm, khu vực, chương trình ưu đãi tại CellphoneS.

Thiết kế mới trên iPhone Air

Khi lựa chọn phiên bản, bạn hãy cân nhắc mục đích sử dụng và ngân sách thực tế. Ưu đãi "lên đời giảm đến 7 triệu đồng" sẽ khiến nhiều người tranh thủ đổi máy cũ để bù vào chi phí mới.

Ưu đãi và chính sách khi rinh iPhone Air tại CellphoneS

Sau khi cập nhật bảng giá iPhone Air, người dùng cần biết về chương trình thu máy cũ đổi mới, giúp giảm đáng kể chi phí khi nâng cấp. Với chính sách này, người dùng có thể được giảm vài triệu đồng tuỳ vào tình trạng máy cũ và phiên bản mới chọn mua.

Khi mua iPhone Air tại CellphoneS, khách hàng có thể sử dụng hình thức trả góp 0% trong nhiều kỳ hạn (3, 6, 9, 12 tháng…) mà không bị tính lãi cao. Ngoài ra, các hình thức thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc khuyến mãi "giảm thêm khi thanh toán" cũng luôn được áp dụng song song.

Camera trước trên iPhone Air

CellphoneS cam kết bảng giá iPhone Air chính xác, sản phẩm chính hãng (VN/A), đi kèm bảo hành chuẩn theo Apple. Trong trường hợp sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất, khách hàng sẽ được hỗ trợ đổi trả trong vòng 30 ngày theo quy định của cửa hàng.

Bên cạnh đó, khi mua máy tại CellphoneS bạn còn được tặng phụ kiện chính hãng hoặc voucher giảm giá khi mua tiếp thiết bị Apple khác. Nhờ những ưu đãi và chính sách này, mua iPhone Air tại CellphoneS là lựa chọn thông minh về chi phí, rủi ro và an tâm sau bán hàng.

Có nên lên đời iPhone Air thời điểm này?

Với bảng giá iPhone Air hiện đang giảm mạnh tại CellphoneS, đây được xem là thời điểm lý tưởng để người dùng cân nhắc nâng cấp thiết bị. Sức hút lớn nhất nằm ở chính sách "lên đời giảm đến 7 triệu đồng", giúp người dùng dễ dàng sở hữu mẫu iPhone mới với chi phí hợp lý hơn bao giờ hết.

Màn hình iPhone Air

So với các thế hệ trước, iPhone Air mang đến nhiều cải tiến về camera, thời lượng pin và màn hình. Cụ thể, máy được trang bị cảm biến lớn hơn, hỗ trợ quay chụp sắc nét hơn trong điều kiện thiếu sáng. Màn hình OLED sáng rực rỡ, hiển thị màu sắc trung thực, đồng thời duy trì độ mượt khi thao tác.

Không chỉ dừng ở hiệu năng, giá trị của iPhone Air còn nằm ở tính bền bỉ và ổn định lâu dài. Khi mua hàng tại CellphoneS, khách hàng sẽ được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng cùng quyền đổi mới nếu sản phẩm phát sinh lỗi. Vì vậy, nếu đang tìm thời điểm thích hợp để nâng cấp, đây chính là "khoảnh khắc vàng" để lên đời iPhone Air.

Với mức ưu đãi đến 7 triệu đồng, bảng giá iPhone Air tại CellphoneS đang mở ra cơ hội hấp dẫn cho người dùng. Dòng sản phẩm này không chỉ mang đến trải nghiệm mượt mà, bền bỉ mà còn giúp tối ưu chi phí nhờ chính sách ưu đãi. Đây chính là thời điểm lý tưởng để nâng cấp thiết bị, tận hưởng công nghệ mới trong tầm giá hợp lý.