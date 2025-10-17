Trải nghiệm giải trí đỉnh cao cùng REDMI Pad 2 Pro: Pin 12.000mAh, màn lớn, âm thanh sống động

Một "rạp phim bỏ túi", một "máy chơi game di động" và cũng là một "trợ lý sáng tạo" – tất cả hội tụ trong thiết bị duy nhất, gọn nhẹ và hợp ví tiền.

Màn hình cực đại – âm vòm sống động: Đắm chìm trong từng khung hình

Trải nghiệm giải trí đỉnh cao luôn bắt đầu từ chất lượng nghe – nhìn vượt trội. Nếu smartphone phù hợp cho những nội dung nhanh gọn, thì REDMI Pad 2 Pro lại mở ra một không gian hiển thị hoàn toàn khác biệt – rộng hơn, sắc nét hơn và đắm chìm hơn.

Máy trang bị màn hình lớn 12,1 inch độ phân giải 2.5K, mang đến hình ảnh chi tiết, màu sắc rực rỡ và sống động như thật. Tần số quét 120Hz giúp mọi thao tác, từ lướt mạng xã hội đến chơi game tốc độ cao, đều mượt mà và liền mạch. Cùng với đó, công nghệ Dolby Vision tối ưu độ tương phản và chiều sâu màu sắc, khiến từng khung hình trở nên cuốn hút, có chiều sâu và "đã mắt" hơn bao giờ hết.

Âm thanh cũng được nâng tầm tương xứng với hình ảnh. Hệ thống 4 loa ngoài hỗ trợ Dolby Atmos và Hi-Res Audio tạo nên không gian âm thanh vòm bao trùm, cho cảm giác như đang ngồi giữa rạp chiếu phim. Âm trầm dày, âm cao trong, mỗi cú nổ, đoạn nhạc hay lời thoại đều rõ ràng và sống động.

Đặc biệt, chế độ khuếch đại âm lượng gấp 3 lần là "bí kíp" giúp âm thanh vẫn vang và giữ trọn chất lượng ngay cả trong môi trường ồn ào – lý tưởng cho những buổi xem phim hay nghe nhạc ngoài trời.

Dù sử dụng suốt nhiều giờ, đôi mắt vẫn luôn được bảo vệ tối đa nhờ ba chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy – giúp bạn thoải mái đắm chìm trong nội dung yêu thích mà không lo mỏi mắt.

Hiệu năng mạnh – pin khủng: Giải trí liền mạch, không gián đoạn

Trải nghiệm giải trí chỉ thực sự thoải mái khi thiết bị có hiệu năng ổn định. Ẩn trong thân máy kim loại nguyên khối sang trọng và mỏng nhẹ là vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 tiến trình 4nm, mang lại hiệu năng ổn định cho mọi tác vụ – từ xem video 4K, chơi game online đến chỉnh sửa ảnh, video nhẹ nhàng.

Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 được tối ưu giúp thao tác vuốt, chuyển đổi ứng dụng hay đa nhiệm đều cực kỳ nhanh nhạy.

Bên cạnh đó, viên pin siêu lớn 12.000mAh cho phép người dùng xem phim liên tục hơn 14 giờ, làm việc hoặc học online cả ngày mà không cần sạc lại. Khi cần nạp năng lượng, sạc nhanh 33W giúp máy sẵn sàng trở lại chỉ trong thời gian ngắn. Đặc biệt, tính năng sạc ngược 27W biến REDMI Pad 2 Pro thành "cục pin dự phòng" tiện lợi cho điện thoại hoặc tai nghe khi bạn đang di chuyển.

Nếu bạn cần kết nối mọi lúc, phiên bản REDMI Pad 2 Pro 5G hỗ trợ eSIM, giúp xem phim, chơi game hay nghe nhạc trực tuyến mượt mà ngay cả khi không có Wifi – một lựa chọn hoàn hảo cho những ai luôn di chuyển.

Giải trí, học tập hay sáng tạo – tất cả trong một

Với độ mỏng chỉ 7.5mm, nặng khoảng 600g, REDMI Pad 2 Pro dễ dàng đồng hành trong balo, túi xách hay trên bàn làm việc. Máy tương thích với hệ sinh thái phụ kiện mở rộng gồm REDMI Smart Pen (độ nhạy 4.096 mức) cho ghi chú, phác thảo và REDMI Pad 2 Pro Keyboard – biến chiếc tablet thành laptop mini khi cần.

Đáng chú ý, toàn bộ trải nghiệm công nghệ hiện đại ấy vẫn đi kèm mức giá dễ tiếp cận, khi REDMI Pad 2 Pro chính thức lên kệ với giá bán vô cùng hấp dẫn: 7.990.000 VNĐ cho phiên bản 6GB + 128GB, và 10.690.000 VNĐ cho phiên bản 8GB + 256GB (kèm bàn phím).

Đặc biệt, trong giai đoạn mở bán chính thức (17/10 – 31/10), khách hàng sẽ được giảm từ 600.000 VNĐ – 800.000 VNĐ, hoặc nhận voucher trị giá 700.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ khi mua hàng.

Ngoài ra, REDMI Pad 2 Pro Series đi kèm chính sách trả góp 0% lãi suất và bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng, giúp người dùng hoàn toàn an tâm tận hưởng công nghệ thông minh.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng tham khảo tại đây.