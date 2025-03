Xem phim Sex Education, tôi kinh ngạc trước 1 câu quá hay: Đem đi dạy đứa con trai "lười chảy thây" của tôi thì chuẩn khỏi phải bàn!

Sau khi đọc nhiều bài review, tôi đã quyết định thử xem phim Sex Education, để xem bộ phim này có gì hay mà nhiều người khen thế. Và quả thật, có những vấn đề, bài học trong phim khiến tôi cảm thấy rất hay và đắt giá. Hơn cả việc giáo dục giới tính, phim này có nhiều câu thoại rất đời, rất đáng ngẫm.

Khi xem phim, tôi đặc biệt ấn tượng với 1 câu nói của nam sinh Jackson. Trong phim, Jackson được phong là thủ lĩnh nam sinh của Trường trung học Moordale và là nhà vô địch bơi lội. Cậu nhóc này có nói 1 câu rất hay:

"What’s the only place success comes before work? The dictionary!". (Tạm dịch: "Nơi duy nhất mà "thành công" (success) đến trước "làm việc" (work) là trong từ điển!").

Jackson

Khi nghe câu nói này, tôi đã bật cười và thích thú. Quả thật, chỉ trong từ điển, chữ "Success" mới đứng trước "Work" vì nó được sắp xếp theo bảng chữ cái, nhưng trong đời thực thì không bao giờ có chuyện đó. Trong thực tế, để đạt được thành công, bạn phải làm việc, luyện tập và nỗ lực.

Dù bạn có tài năng thiên bẩm, nếu không rèn luyện và làm việc chăm chỉ, bạn vẫn không thể đạt được thành công bền vững. Thành công thật sự đến từ quá trình học hỏi, luyện tập và kiên trì vượt qua thử thách.

Câu nói trong phim Sex Education khiến tôi phì cười nhớ đến con trai mình

Tôi chợt nhớ đến cậu con trai đang học lớp 8 của mình. Con tôi rất hay mơ mộng hão huyền, mong sau này làm công việc này, việc kia, đề ra rất nhiều mục tiêu cho bản thân nhưng lại lười biếng. Chẳng hạn, có thời gian, con tự nhiên mê đánh guitar, đòi mẹ phải mua đàn, phải đăng ký khóa học cho bằng được, nhưng cuối cùng, tập tành được 1 tuần là bỏ, đàn xếp xó.

Không bao giờ nỗ lực nhưng lúc nào cũng mơ mộng thành công - không ai khác chính là cậu con trai lười chảy thây của tôi!

Sau khi xem tập phim Sex Education, tôi đã đem câu thoại đó nói lại với con, đồng thời phân tích, trò chuyện thẳng thắn. Tôi cũng nghiêm túc nhìn nhận bản thân trước giờ đã lơ là việc dạy con tính kiên nhẫn, nỗ lực, thỉnh thoảng còn dễ tính chiều theo ý con, như vụ đàn guitar.

Khi nghe mẹ nói, con tôi ban đầu còn tỏ ra vùng vằng, nhưng sau đó dẫn đỏ mặt, lặng im không phản bác được câu gì. Tôi cũng trao đổi với chồng mình, cần phải thay đổi lại cách dạy con, nếu không, tương lai e rằng với tính mơ mộng mà lười biếng, không chịu nỗ lực thì con tôi sẽ khó làm nên trò trống gì.

Một khi học được tính kiên trì, biết nỗ lực, phấn đấu cho mục tiêu mình đề ra, tôi tin rằng tương lai của con trai mình chắc chắn sẽ tươi sáng.