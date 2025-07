Phim Sex and the City là series truyền hình kinh điển của Mỹ từng gây sốt toàn cầu khi phát sóng lần đầu vào năm 1998. Phim là bức tranh vừa hài hước, vừa sâu sắc về cuộc sống, tình yêu và tình dục của bốn người phụ nữ New York hiện đại. Với những chủ đề "người lớn" được xử lý theo phong cách dí dỏm và cởi mở, phim từng được xem là biểu tượng tiên phong cho nữ quyền và sự tự do thể hiện bản thân. Tuy nhiên, khi nhìn lại từ góc độ ngày nay, không ít chi tiết trong phim bị cho là đã "lỗi thời" hoặc phản cảm, thậm chí gây tranh cãi dữ dội.

Khi nữ chính phim Sex and the City chấp nhận sự lệch lạc đáng lo ngại

Tình tiết tranh cãi điển hình nhất là tình tiết trong tập 2, phần 1 của phim Sex and the City. Trong tập này, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) đang hẹn hò với một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, trí thức. Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường cho đến khi cô phát hiện “đối tác” có sở thích kỳ lạ: quay lén cảnh ân ái với các người mẫu mà không có sự đồng thuận, rồi lưu trữ và xem lại như một thú vui cá nhân. Điều gây choáng là thay vì phản ứng mạnh mẽ, Carrie chỉ tỏ ra hơi khó xử, sau đó vẫn bình thản xem cùng những đoạn clip kia và tiếp tục qua đêm với người đàn ông đó.

Tình tiết này từng không bị chú ý nhiều khi phim Sex and the City mới ra mắt, nhưng theo thời gian, nó trở thành tâm điểm chỉ trích. Business Insider gọi đây là hành vi "sexually predatory" cho thấy một chuẩn mực đạo đức lỏng lẻo trong kịch bản phim thời bấy giờ. TIME cũng đưa tập này vào danh sách những khoảnh khắc khó chấp nhận nổi trong các series truyền hình nổi tiếng, nhấn mạnh việc thiếu vắng khái niệm về sự đồng thuận trong mối quan hệ và cách xử lý qua loa vấn đề đạo đức. Ngay cả trang giải trí Betches cũng không giấu được sự bức xúc, cho rằng thật vô lý khi một nhân vật nữ mạnh mẽ và độc lập như Carrie lại thờ ơ với hành vi sai trái đến thế.

Carrie trong phân cảnh nhạy cảm của phim Sex and the City

Dĩ nhiên một phân cảnh không thể khiến tổng thể giá trị phim Sex and the City bị lu mờ

Tuy nhiên, nếu nhìn toàn bộ series phim Sex and the City một cách công bằng, có thể thấy đây vẫn là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng đến truyền thông và xã hội suốt hơn hai thập kỷ qua. Bộ phim không chỉ dám đặt câu hỏi về quan hệ, giới tính, tuổi tác, mà còn mở ra không gian để phụ nữ trò chuyện và nhìn nhận bản thân một cách trung thực. Carrie, dù nhiều lần lựa chọn sai lầm trong tình cảm, vẫn là hình mẫu được yêu mến vì sự tự chủ và dám sống theo cách riêng.

Tình tiết gây tranh cãi trong tập phim này thực tế chỉ chiếm một thời lượng rất nhỏ trong hơn 90 tập phim. Việc chỉ trích cảnh quay này là hoàn toàn có cơ sở, bởi nó cho thấy giới biên kịch phim Sex and the City từng dễ dãi thế nào khi xây dựng các tình huống lệch chuẩn mà vẫn để nhân vật chính lướt qua như không có gì.

Sự phát triển của các phong trào như #MeToo đã giúp khán giả soi chiếu lại nhiều tác phẩm nổi tiếng dưới lăng kính nhạy bén hơn. Và nhờ thế, những chi tiết từng bị bỏ qua trong phim Sex and the City như cảnh Carrie tiếp nhận hành vi quay lén một cách thờ ơ mới bị đem ra mổ xẻ. Việc phản ứng với những “vết gợn” trong quá khứ là cần thiết, nhưng vì thế mà tác phẩm này bị phủ nhận hoàn toàn. Trái lại, chính từ những sai sót ấy, ta mới hiểu thêm được phim ảnh cũng phản ánh định kiến và sự thay đổi của cả một thời đại.