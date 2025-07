Bên cạnh Phương Oanh thì dự án phim mới trên sóng giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh còn có sự góp mặt của hai mỹ nhân VFC đình đám nữa là Việt Hoa và Quỳnh Kool. Cả hai đều đang rất được khán giả quan tâm khi nhà đài chưa hé lộ nhiều về tạo hình cũng như nhân vật hay bạn diễn của hai cô gái này. Trên trang cá nhân của mình nữ diễn viên Việt Hoa mới đây cũng đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại hậu trường dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Đoạn clip thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả dù trong 23 giây ngắn ngủi, nữ diễn viên chỉ có ngồi im và được cho ăn hết từ món ăn này đến đồ uống khác.

Đoạn clip hậu trường phim mới của Việt Hoa

Dưới phần bình luận của đoạn clip ngắn, khán giả để lại vô số lời khen dành cho nữ diễn viên. "Ăn thôi cũng xinh", "Xinh đỉnh luôn, nụ cười hút hồn", "Đôi mắt đẹp quá",... thậm chí có người xem khen Việt Hoa "Xinh một cách tàn nhẫn". Đáng nói hơn khi rất nhiều khán giả để lại những bình luận có nội dung tương đồng rằng rất mong Việt Hoa giữ nét đẹp tự nhiên này, tuyệt đối không được can thiệp dao kéo.

Bình luận của khán giả

Chuyện khán giả quan tâm đến việc Việt Hoa có dao kéo hay không cũng là điều dễ hiểu bởi thực tế trong quá khứ, cô từng nhiều lần vướng nghi án trùng tu khuôn mặt. Đỉnh điểm nhất là thời điểm tham gia Độc Đạo, Việt Hoa có cơ hội xuất hiện với tạo hình xinh đẹp, gợi cảm nhất sự nghiệp, nên đã nhận về không ít lời bàn tán, cho rằng cô thay đổi nhờ dao kéo cả người. Lời đồn gay gắt tới độ Việt Hoa phải lên tiếng trên trang cá nhân rằng mình chỉ có béo hơn hoặc gầy đi chứ chưa có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ.

Việc ngày càng xinh đẹp, gợi cảm khiến Việt Hoa vướng tin đồn dao kéo

Không thể phủ nhận việc Việt Hoa những năm gần đây xinh đẹp, gợi cảm hơn rất nhiều. Những đường nét trên gương mặt của cô cũng được khen là mềm mại, thon gọn hơn mà theo Việt Hoa thì đó là thành quả của việc giảm cân. Dĩ nhiên khán giả cũng tin tưởng lý do này nên mới để lại những bình luận mong cô giữ nguyên nét đẹp tự nhiên, mềm mại của mình, đừng can thiệp dao kéo. Bởi lẽ, dao kéo không chỉ khiến Việt Hoa có thể trở nên "đại trà" mà nếu không may thì còn ảnh hưởng tới cả diễn xuất, khả năng biểu cảm của nữ diễn viên.

Riêng về Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, hiện tại chưa có nhiều thông tin về dự án này. Nhà đài mới chỉ bắt đầu nhá hàng những hình ảnh, thông tin ít ỏi đầu tiên về sự trở lại của Phương Oanh. Tuy nhiên nếu nhìn vào tạo hình của Việt Hoa thì có thể thấy, cô vào vai cô gái trẻ ngoài 30, xinh đẹp, tự chủ trong công việc của mình. Có nhiều lời đồn đoán rằng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được remake từ kịch bản 30 Chưa Phải Hết của Trung Quốc và Việt Hoa sẽ tái hiện vai diễn Vương Mạn Ni - cô gái ngoài 30 chưa chồng, xinh đẹp, có năng lực và đầy hoài bão.