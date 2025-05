Phim Sex and the City là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng nổi bật của cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Không chỉ khắc họa chân thực cuộc sống tình cảm và sự nghiệp của bốn người phụ nữ hiện đại tại thành phố New York, phim còn trở thành cột mốc quan trọng định hình cách một bộ phận khán giả nhìn nhận về nữ quyền, tình dục và sự tự do cá nhân. Trong suốt 6 mùa phim cùng hai phần điện ảnh, người xem đã được chứng kiến nhiều tình huống táo bạo, những câu chuyện đầy cảm xúc và không ít cảnh nóng giữa các nhân vật. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có một cảnh khiến chính nữ chính Sarah Jessica Parker cảm thấy xấu hổ nhất – và điều bất ngờ là đó lại không phải là cảnh giường chiếu.

Sarah Jessica Parker trong phim Sex and the City

Cụ thể, trong một tập phim Sex and the City mùa 1, nhân vật Carrie Bradshaw – biểu tượng thời trang và người dẫn chuyện của loạt phim – đã vô tình xì hơi khi đang nằm trên giường cùng bạn trai Mr. Big (do nam diễn viên Chris Noth thủ vai). Dù chỉ là một chi tiết mang tính hài hước, Sarah Jessica Parker đã thừa nhận cô cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ khi phải thực hiện cảnh quay này. Nữ diễn viên cho biết cô đã mất cả tuần để chuẩn bị tâm lý trước khi quay vì không thể ngừng nghĩ đến sự ngượng ngùng của tình huống.

Sarah Jessica Parker từng kể lại rằng: "Tôi trùm chăn lại và chạy ra khỏi giường trong cảnh đó nhưng tôi vô tình va vào cánh cửa, ekip quyết định vẫn giữ lại cảnh tôi va cửa vì nó quá tự nhiên. Cảnh này phải quay lại nhiều lần vì tôi cứ bật cười mãi. Thật sự là tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn ai." Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà một ngôi sao nổi tiếng như Sarah lại cảm thấy lúng túng không phải vì những cảnh hở hang hay nhạy cảm, mà vì một hành động hoàn toàn đời thường, nhưng lại bị “phóng đại” qua ống kính hài hước của phim Sex and the City.

Sarah Jessica Parker xấu hổ chui vào trong chăn trốn ra ngoài và bị vấp vào cửa, ekip quyết định lấy luôn cảnh cô vấp cửa để đưa lên phim Sex and the City

Sự thành công của phim Sex and the City không chỉ đến từ nội dung thú vị và gần gũi, mà còn nhờ vào cách xây dựng nhân vật Carrie Bradshaw – một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn rất “con người”, với đủ những thiếu sót, nỗi sợ và khoảnh khắc ngượng nghịu như bao người bình thường khác. Chính những phân đoạn như cảnh xì hơi ấy đã góp phần khiến khán giả cảm thấy Carrie không chỉ là một biểu tượng thời trang hay cây bút sắc sảo, mà còn là một người bạn, một người phụ nữ mà ai cũng có thể thấy mình trong đó.

Sarah Jessica Parker, với lối diễn tự nhiên và đầy cảm xúc, đã thổi hồn vào nhân vật Carrie một cách hoàn hảo. Nhờ vai diễn trong phim Sex and the City, cô không chỉ nhận được giải Quả Cầu Vàng danh giá mà còn khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả toàn cầu. Dù từng có nhiều vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp, nhưng chính vai Carrie mới là đỉnh cao đưa tên tuổi của cô lên hàng huyền thoại màn ảnh nhỏ.

Sarah Jessica Parker trong phim Sex and the City

Phim Sex and the City cho đến nay vẫn là một tượng đài trong lòng người hâm mộ. Những câu chuyện của bốn cô gái New York – Carrie, Samantha, Charlotte và Miranda – vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ trên toàn thế giới. Và dù có tái xuất dưới hình thức phần tiếp theo hay phiên bản điện ảnh, thì một điều chắc chắn không thể thay đổi: Sarah Jessica Parker và nhân vật Carrie Bradshaw sẽ luôn là linh hồn không thể thay thế của phim Sex and the City.

Nguồn: Buzzfeed