Kim Cattrall trong phim Sex and the City 2 (Ảnh: Warner Bros.)

Ít ai biết rằng, trước khi hóa thân thành Samantha Jones phim Sex and the City, biểu tượng của sự phóng khoáng và tự chủ, Kim Cattrall đã… từ chối vai diễn này đến 4 lần vì nghĩ mình đã quá tuổi. Khi đó, Kim đã 41 tuổi và không tin rằng một phụ nữ ở độ tuổi này có thể được khán giả xem là gợi cảm trên màn ảnh.

"Mọi thứ giờ đã thay đổi, 40 tuổi vẫn rất quyến rũ. Nhiều người còn khuyến khích tôi tiếp tục với kiểu vai đó", bà hài hước chia sẻ.

Kim Cattrall năm 1987 (Ảnh: Getty Images)

Cuối cùng, Kim Cattrall cũng đồng ý tham gia và gắn bó với nhân vật Samantha từ năm 1998 đến 2004 trong loạt phim truyền hình, tiếp tục xuất hiện trong hai phần phim điện ảnh năm 2008 và 2010. Trong phim Sex and the City, Samantha là một chuyên gia quan hệ công chúng táo bạo, sống hết mình và không ngại theo đuổi ước mơ. Nhân vật này đã trở thành biểu tượng của sự tự do và tự tin giữa nhóm bạn gồm Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) và Charlotte York (Kristin Davis).

"Samantha không phải là người phụ nữ phóng đãng mà đơn giản chỉ là sống theo ý mình. Điều đó khiến tôi thích nhân vật này".

Dù nổi bật với vai diễn táo bạo, ngoài đời Kim Cattrall lại là người rất khác: "Tôi khá là nghiêm túc, chung thủy và khó tính".

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis trong bộ phim Sex and the City 2 năm 2010.(Ảnh: Warner Bros)

Kim Cattrall không tham gia phần phim tiếp nối mang tên And Just Like That, hiện đã phát sóng đến mùa thứ ba, kể về cuộc sống tuổi 50 của Carrie, Miranda và Charlotte. Sự vắng mặt này từng dấy lên nhiều đồn đoán về mâu thuẫn hậu trường giữa các diễn viên.

Sau phim Sex and the City, Kim Cattrall tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Anh, nơi bà tham gia nhiều vở kịch trên sân khấu West End, tiêu biểu là Private Lives của Noël Coward, diễn cùng Matthew Macfadyen, ngôi sao của loạt phim Succession.

Kim Cattrall tham dự buổi trình diễn thời trang tại Paris năm 2025 (Ảnh: Getty Image)

"Điều tôi yêu thích khi làm việc ở Anh là họ nhìn tôi như một diễn viên thực thụ. Ở Mỹ, họ chỉ nhìn thấy… Samantha," bà nói.

Dù từng vướng tin đồn "cơm không lành" với dàn sao phim Sex and the City, Kim Cattrall vẫn không phủ nhận giá trị mà vai diễn Samantha Jones mang lại trong sự nghiệp. "Tôi đã tạo ra một nhân vật tuyệt vời mà tôi yêu mến, dành rất nhiều tình cảm cho nó. Nếu mọi người nhớ đến tôi vì vai diễn đó thì cũng không sao cả".