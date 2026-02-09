Xem clip em bé khóc vừa múa, dân mạng ví "như đi làm ngày cuối năm"

Em bé phụng phịu vừa khóc, vừa múa khiến dân mạng không khỏi bật cười. (Nguồn: Thanh Thùy)

Clip đang nổi trên nền tảng mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh bé gái khoảng 5 tuổi biểu diễn văn nghệ. Điều khiến dân mạng chú ý là thái độ lạ của bé. Em nhỏ phụng phịu, nước mắt nước mũi tèm nhem, vung tay với đầy vẻ bức xúc nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài biểu diễn.

Với dòng chú thích "Cái gì không làm được thì mình có thể vừa khóc vừa làm; mỗi động tác là một cú dằn mặt khán giả", đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận.

Dân mạng bị cuốn hút bởi sự đáng yêu đặc biệt của em bé, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười: "Vừa làm vừa khóc là có thật. Em bé có thể múa nghiệp dư nhưng mếu máo và ấm ức lại rất chuyên nghiệp"; "Động tác vung tay mạnh mẽ như muốn nói rằng em đang làm vì trách nhiệm chứ đam mê thì đã bay theo nước mắt rồi"; "Bé vẫn giỏi nha, vẫn hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao cho dù gương mặt như hờn cả thế giới"...

Mai Chi bình luận: "Ánh mắt tức giận đó kết hợp với đôi tay múa dẻo, chân đá lung tung tạo nên một màn trình diễn mang tính giải trí cực cao cho người xem. Mặc dù cáu đó nhưng trách nhiệm và nhiệm vụ là trên hết. Em múa xong là mấy cô giáo liệu hồn đó nghen".

Đặc biệt, nhiều cư dân mạng ví von tình cảnh và thái độ của em bé với người lao động đi làm mấy ngày cuối năm. "Nhìn biểu cảm phụng phịu của bé, tôi bỗng thấy hình bóng chính mình đang chạy deadline cuối năm trong sự bất lực tột độ. Bản thân muốn để sau Tết rồi làm nhưng công việc không cho phép", Huyền Anh bình luận.

Nhiều cư dân mạng thấy hình ảnh mình đi làm ngày cuối năm. (Ảnh chụp màn hình)

Thu Trang chia sẻ: "Mắt thì tuôn lệ, mũi thì sụt sịt, tâm hồn thì đang biểu tình nhưng tay chân vẫn cứ phải là 'quẩy' đúng nhịp điệu. Đây chính là minh chứng sống động cho việc làm mọi thứ trong trạng thái uất ức, một kỹ năng sinh tồn mà bất kỳ nhân viên văn phòng nào cũng phải tu luyện để không bị trừ lương cuối tháng".

Nam Anh viết: "Từng cú vung tay dứt khoát như muốn tát thẳng vào cái deadline, từng cái dậm chân như muốn tung cước với sếp. Đây chính là gương mặt của tôi mỗi sáng thứ Hai khi phải lết thân đến công ty. Mẫu nhân viên nóng tính, cọc cằn nhưng đầy trách nhiệm".

Thậm chí, nhiều dân mạng so sánh cảnh trong clip trên với hoạt động biểu diễn văn nghệ ở tiệc cuối năm của công ty. "Giống hệt tôi hôm bữa biểu diễn. Múa không phải vì đam mê ánh đèn sân khấu, mà tôi đang múa để cho cả công ty thấy rằng: Một khi đã bị ép vào đường cùng, tôi có thể biến một bài múa lân thành một trận chiến nảy lửa", Khánh Thiện viết.

Một số người xem chú ý đến bé trai đứng sau đang múa như tập dưỡng sinh. Thanh Hải bình luận: "Có ai thấy ông cháu đằng sau đang tập dưỡng sinh không. Đúng chuẩn công ty tôi ngày cuối năm, mỗi người làm một phách không ai chịu ai. Xem mà không nhịn được cười".