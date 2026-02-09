Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!

Thiên An, Theo Phụ nữ mới 14:01 09/02/2026
Sinh viên đã về quê nghỉ Tết và đang "phá nhà" rất nhiệt tình.

Sau bao ngày tháng học hành vất vả trên giảng đường và ăn mì tôm qua bữa, giây phút sinh viên được vác ba lô về quê nghỉ Tết chẳng khác nào cá gặp nước, chim về rừng. Trong mắt bố mẹ, con cái trở về là niềm hạnh phúc vô bờ, là "ấm cúng cửa nhà", là đứa con bé bỏng cần được vỗ béo sau những ngày bôn ba nơi thành phố.

Thế nhưng, chỉ sau vài ngày hưởng thụ cơm ngon canh ngọt, thực tế bỗng tát thẳng vào mặt nhị vị phụ huynh một cú cực đau. Sự hiện diện của bạn không hề làm ngôi nhà ấm cúng hơn theo nghĩa đen, mà chỉ làm... đồ đạc trong nhà vơi bớt đi vì hỏng hóc. Với bàn tay "Midas" phiên bản lỗi đụng đâu hỏng đó, chạm đâu gãy đấy, hội sinh viên đang khiến bố mẹ phải đặt câu hỏi: "Rốt cuộc là mình nuôi con đi học hay đang nuôi một cơn bão cấp 12 trong nhà vậy?".

Không tin? Xin mời xem chùm ảnh dưới đây!

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 1.

Tết này bánh chưng ngon quá hay là do cái ghế này đến tuổi "về hưu" đúng lúc mình vừa ngồi xuống nhỉ?

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 2.

Bộ ghế đồng kỵ sừng sững mấy chục năm, vậy mà cũng không chịu nổi một phút "vui vẻ" của sinh viên mới về quê

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 3.

Cơm nhà nấu hơi dẻo hay tại nội công của con sau một học kỳ bỗng dưng... thâm hậu quá hả mẹ?

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 4.

Đã ai làm gì đâu? Có ai biết gì đâu?

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 5.

Thái thịt bò mà tưởng đâu đang luyện "thiết sa chưởng"

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 6.

Khi bạn định rút sạc laptop nhưng vô tình rút luôn cả "linh hồn" của bức tường

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 7.

Chưa thấy giúp được gì, chỉ thấy phá

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 8.

Định trổ tài làm "masterchef" chiêu đãi cả nhà, ai dè mới lật miếng đậu phụ mà cái xẻng đã đòi đi nghỉ hưu sớm

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 9.

Vỡ bát đĩa ư? "Chuyện thường ở huyện" luôn!

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 10.

Chắc có ai "hãm hại" chứ không thể nào cứ đụng cái gì là hỏng cái nấy như thế này

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 11.

Nghỉ Tết chưa được mấy ngày mà đã đối mặt với nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà rồi đây này

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 12.

Cái kìm bố dùng 20 năm không làm sao mà vào tay mình mới 2 phút đã thế này, tin nổi không?

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 13.

Không thể trách được vì sao bố mẹ cứ thấy "ngứa mắt" hoài

Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!- Ảnh 14.

Mang ngay cái cúp "Bàn tay vàng trong làng phá hoại" ra đây!

Tổng hợp

