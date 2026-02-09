Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!

Sau bao ngày tháng học hành vất vả trên giảng đường và ăn mì tôm qua bữa, giây phút sinh viên được vác ba lô về quê nghỉ Tết chẳng khác nào cá gặp nước, chim về rừng. Trong mắt bố mẹ, con cái trở về là niềm hạnh phúc vô bờ, là "ấm cúng cửa nhà", là đứa con bé bỏng cần được vỗ béo sau những ngày bôn ba nơi thành phố.
Thế nhưng, chỉ sau vài ngày hưởng thụ cơm ngon canh ngọt, thực tế bỗng tát thẳng vào mặt nhị vị phụ huynh một cú cực đau. Sự hiện diện của bạn không hề làm ngôi nhà ấm cúng hơn theo nghĩa đen, mà chỉ làm... đồ đạc trong nhà vơi bớt đi vì hỏng hóc. Với bàn tay "Midas" phiên bản lỗi đụng đâu hỏng đó, chạm đâu gãy đấy, hội sinh viên đang khiến bố mẹ phải đặt câu hỏi: "Rốt cuộc là mình nuôi con đi học hay đang nuôi một cơn bão cấp 12 trong nhà vậy?".