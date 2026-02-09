Thưởng Tết 2026 tại các trường đại học: Cao nhất gần 200 triệu đồng/người

Dịp Tết Nguyên đán 2026, mặt bằng thưởng tại các trường đại học ghi nhận xu hướng ổn định và tăng nhẹ so với năm trước. Không ít cơ sở đào tạo dành ngân sách từ vài chục đến hơn 60 tỷ đồng để chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên, người lao động, với mức thưởng trải rộng từ hơn chục triệu đồng đến gần 200 triệu đồng/người, tùy theo cơ chế chi trả và kết quả công tác.

Nhiều đại học "mạnh tay" chi thưởng

Tại Đại học Công nghiệp TP.HCM, tổng kinh phí thưởng Tết vượt 68 tỷ đồng cho khoảng 1.600 cán bộ, giảng viên và người lao động. Mức thưởng được tính theo hệ số lương nên có sự khác nhau giữa các cá nhân, song bình quân khoảng 40 triệu đồng/người, tương đương hoặc nhỉnh hơn so với năm trước. Người lao động được nhận lương tháng 13 cùng khoản thưởng Tết bổ sung.

Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) chi khoảng 10 tỷ đồng thưởng Tết cho hơn 400 cán bộ, giảng viên. Người có thâm niên từ một năm trở lên được hưởng 70% lương tháng và khoảng 7,5 triệu đồng từ quỹ thưởng; nhóm làm việc 6–11 tháng hưởng 35% lương tháng và 3,75 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất tại trường dịp này khoảng 60 triệu đồng, trong đó cách tính ưu tiên hơn cho nhóm thu nhập thấp.

Trong khi đó, Đại học Công Thương TP.HCM áp dụng nguyên tắc thưởng Tết bình đẳng, không phân biệt chức danh hay vị trí công tác. Theo đó, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động có thời gian làm việc từ đủ một năm trở lên đều được hưởng chung mức 30 triệu đồng/người, kèm lì xì đầu năm 5 triệu đồng.

Với khoảng 900 người, tổng kinh phí dành cho thưởng, quà Tết và lì xì đầu năm ước hơn 32 tỷ đồng. Trường hợp làm việc dưới một năm hoặc có thời gian nghỉ không hưởng lương sẽ được tính theo thời gian thực tế; người bị kỷ luật hoặc có kết quả thi đua chưa cao hưởng từ 70–90% mức chuẩn.

Đáng chú ý, trường Đại học Lạc Hồng có mức thưởng Tết cao nhất so với mặt bằng, gần 193 triệu đồng/người. Cụ thể, năm 2026, nhà trường dành 10,7 tỷ đồng cho công tác khen thưởng Tết. Mức thưởng cao nhất lên tới 192,7 triệu đồng/người, thấp nhất khoảng 8 triệu đồng/người.

Mức thưởng của trường căn cứ vào danh hiệu thi đua: cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhận một tháng lương tháng 13 và 11,6 triệu đồng thưởng hiệu quả công việc; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhận tháng lương 13 và 6,9 triệu đồng; Lao động tiên tiến nhận tháng lương 13 và 2,9 triệu đồng.

Công đoàn Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức chương trình trao quà Tết cho nhà giáo và người lao động hôm 2/2. (Ảnh minh họa: Fanpage nhà trường)

Các trường tăng nhỉnh mức thưởng

Đại học Luật TP.HCM thưởng Tết theo quy chế chi tiêu nội bộ cho khoảng 500 cán bộ, giảng viên và nhân viên. Ngoài khoản thưởng chung tăng khoảng 10% so với năm 2025, nhà trường còn tăng 5% thưởng danh hiệu thi đua và bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm cho toàn thể người lao động.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM chi trả một tháng lương cùng khoản hỗ trợ cố định cho người lao động, gồm chi phí liên quan đến trang phục, ăn trưa và tiện ích trong khuôn viên. Năm trước, khoản hỗ trợ cố định ở mức 25 triệu đồng/người và dự kiến tăng nhẹ trong năm nay. Những năm gần đây, mức thưởng Tết tại trường dao động 30 - 80 triệu đồng/người; thưởng Tết năm 2026 được dự báo cao hơn, phù hợp tình hình tài chính.

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, giảng viên và nhân viên được nhận lương tháng 13, trung bình 20 - 30 triệu đồng; riêng cấp quản lý khoảng 50 triệu đồng.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cũng điều chỉnh mức thưởng Tết 2026 tăng thêm 2 triệu đồng so với năm trước, lên 17 triệu đồng/người, áp dụng đồng đều cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, bao gồm cả đội ngũ quản lý và lãnh đạo.

Nhìn chung, thưởng Tết tại các trường đại học năm 2026 có sự phân hóa rõ rệt, tuy vậy, mặt bằng chung cho thấy xu hướng duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ, góp phần động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên trước thềm năm mới.

