May mắn lắm mới tìm được chủ trọ như thế này!

Với nhiều sinh viên và người trẻ xa nhà, những năm tháng đi thuê trọ thường gắn liền với nỗi lo chi tiêu, đặc biệt là mỗi dịp cuối năm. Tiền phòng, tiền điện nước, sinh hoạt phí dồn dập khiến không ít người phải dè sẻn từng khoản nhỏ để xoay xở cho cái Tết sắp đến. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa người thuê trọ và chủ nhà đôi khi chỉ xoay quanh những con số khô khan, hiếm khi có thêm sự chia sẻ hay cảm thông.

Chính vì vậy, những câu chuyện nhỏ nhưng tử tế giữa chủ trọ và người thuê luôn dễ dàng chạm đến cảm xúc của cộng đồng mạng. Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc được “lì xì Tết” theo cách vô cùng đặc biệt, không phải phong bao đỏ, mà là sự san sẻ rất thực tế và đúng lúc.

Theo chia sẻ của một tài khoản trên mạng xã hội Threads, sau 6 năm đi thuê trọ, đây là lần đầu tiên bạn nhận được “lì xì” từ chủ nhà trọ mà lại là một khoản không hề nhỏ. Cụ thể, thay vì thu đủ các khoản sinh hoạt như thông thường, chủ trọ đã nhắn nhủ: “Tháng này Tết, chị lì xì tiền điện nước, em đưa chị tiền phòng là được rồi”.

Kèm theo đó là hóa đơn tiền điện, nước được tính rõ ràng, minh bạch với mức giá thấp hơn nhiều nơi khác. Tổng số tiền được “lì xì” là 296.800 đồng - con số không quá lớn nhưng cũng là một khoản đáng kể đối với người đi thuê trọ, đặc biệt trong những ngày cận Tết. Chủ bài viết không giấu được sự xúc động khi chia sẻ rằng đây là trải nghiệm hiếm hoi sau nhiều năm ở trọ, khiến bạn cảm thấy ấm áp và được san sẻ phần nào gánh nặng chi tiêu.

Tin nhắn được chủ tài khoản chia sẻ (Ảnh: @meily_pn)

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận thể hiện sự đồng tình và ngưỡng mộ trước cách hành xử đầy tinh tế của chủ trọ. Nhiều người cho rằng, giữa thời điểm giá cả leo thang, việc chủ nhà sẵn sàng “lì xì” bằng tiền điện nước không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự thấu hiểu đối với người thuê, đặc biệt là sinh viên và người lao động trẻ.

Không ít cư dân mạng còn hài hước bày tỏ mong muốn được “xin địa chỉ trọ” để có cơ hội trải nghiệm cảm giác ở cùng một chủ nhà có tâm. Một bình luận viết: “Trọ ở đâu vậy bạn, cho mình hỏi còn phòng trống không ạ. Chủ có tâm như này ở sẽ khoẻ đời hơn”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến việc tiền điện, tiền nước được tính toán rõ ràng, mức giá được cho là khá “dễ thở” so với mặt bằng chung. Một ý kiến chia sẻ: “Chủ quá có tâm luôn, nhìn tiền điện nước thu như vậy là biết. Giờ hiếm chỗ trọ nào thu điện nước rẻ vậy lắm”.

Một số cư dân mạng khác lại tranh thủ kể lại những kỷ niệm cũ, khi từng được chủ trọ quan tâm theo cách tương tự: “Bạn làm mình nhớ mấy năm trước ở trọ Đà Lạt, năm nào chủ cũng lì xì 100k/phòng. Dễ thương xỉu luôn”.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện về phong bao “lì xì tiền điện nước” không chỉ đơn thuần là một hành động hỗ trợ tài chính, mà còn phản ánh cách ứng xử đầy nhân văn giữa chủ trọ và người thuê nhà. Với học sinh, sinh viên hay người trẻ xa quê, sự quan tâm đúng lúc đôi khi mang ý nghĩa tinh thần lớn hơn rất nhiều so với giá trị vật chất.

Trong một xã hội mà mọi chi phí đều được “quy ra tiền”, những cử chỉ sẻ chia, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau như thế này góp phần xây dựng một môi trường sống dễ chịu hơn, bớt đi cảm giác “ở nhờ”, “ở tạm” vốn quen thuộc với người đi thuê trọ.

Có lẽ, điều khiến nhân vật trong câu chuyện và cả cộng đồng mạng xúc động không nằm ở con số được lì xì, mà ở cảm giác được đối xử công bằng, tử tế, thứ mà không phải ai cũng may mắn gặp được trong hành trình mưu sinh và học tập xa nhà.