Con trai hỏi: "Con vào bụng mẹ bằng cách nào vậy?", người mẹ chỉ đáp 1 câu mà bị chồng mắng suốt 1 tiếng đồng hồ

Trong nhiều gia đình có con ở độ tuổi tiểu học, giáo dục giới tính vẫn là chủ đề khiến người lớn lúng túng. Nói ra thì sợ con tò mò quá sớm, im lặng lại lo con thiếu hiểu biết, dễ gặp rủi ro khi bước ra thế giới bên ngoài. Chính sự do dự ấy đã khiến không ít gia đình nảy sinh tranh cãi, đặc biệt khi bố mẹ có những quan điểm nuôi dạy con hoàn toàn khác nhau.

Câu chuyện xảy ra trong một gia đình tại Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình. Bé trai 7 tuổi khi ngồi xem chương trình "Thế giới động vật", trên màn hình là hình ảnh hai chú chim non nép vào nhau trong tổ, đã quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con vào bụng mẹ bằng cách nào vậy?".

Người mẹ hơi có chút lúng túng trước câu hỏi của con. Tuy nhiên, câu hỏi này sớm muộn cũng sẽ đến. Thay vì lảng tránh, cô chọn cách trả lời nhẹ nhàng, dùng sách tranh và những khái niệm đơn giản: bố có "hạt giống", mẹ có "ngôi nhà nhỏ", khi hai thứ đó gặp nhau thì em bé ra đời.

Câu hỏi của con trai khiến người mẹ hơi lúng túng. (Ảnh minh hoạ)

Cậu bé gật gù như đã hiểu. Nhưng đúng lúc ấy, người bố bước ra khỏi phòng làm việc. Nghe được những câu cuối, anh lập tức nổi giận, cho rằng vợ nói linh tinh, những điều này là quá sớm để nói, lo con sẽ bị ảnh hưởng suy nghĩ. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc cậu bé bị yêu cầu vào phòng riêng, còn không khí gia đình trở nên nặng nề.

Tối hôm đó, hai vợ chồng đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Người chồng cho rằng con còn quá nhỏ, lớn lên tự khắc sẽ hiểu, nói ra sớm chỉ khiến trẻ tò mò và dễ "học hư". Trong khi đó, người mẹ lại lo lắng nếu bố mẹ im lặng, đứa trẻ có thể sẽ tự tìm hiểu và ảnh hưởng bởi những lời đồn tiêu cực, từ những nguồn thông tin sai lệch, hay từ Internet - những thứ còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Câu chuyện này phản ánh một mâu thuẫn quen thuộc trong nhiều gia đình, đó là sự khác biệt quan điểm về giáo dục giới tính.

Cha mẹ nên khéo léo trong việc giáo dục giới tính cho con. (Ảnh minh hoạ)

Không ít phụ huynh vẫn đồng nhất giáo dục giới tính với việc nói về quan hệ tình dục, coi đó là điều nhạy cảm, thậm chí "không đứng đắn" với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, giáo dục giới tính thực chất là một khái niệm rộng hơn rất nhiều. Đó là việc giúp trẻ nhận biết cơ thể mình, gọi đúng tên các bộ phận; hiểu đâu là vùng riêng tư cần được tôn trọng; biết nói "không" và bảo vệ ranh giới cá nhân. Đó cũng là cách trả lời câu hỏi "Con được sinh ra như thế nào?" một cách lành mạnh, để trẻ hiểu sự sống gắn với tình yêu, gia đình và trách nhiệm, chứ không phải điều xấu hổ hay bí ẩn.

Câu chuyện nhỏ trong một gia đình, nhưng lại chạm đến nỗi lo chung của nhiều bậc cha mẹ có con trong độ tuổi tiểu học. Khi trẻ ngày càng tiếp xúc sớm với thông tin đa chiều, việc né tránh không còn là giải pháp an toàn. Giáo dục giới tính, nếu được thực hiện đúng cách, phù hợp độ tuổi, không khiến trẻ "lớn nhanh" mà ngược lại, giúp các em được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình.

Theo Sohu