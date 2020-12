Xem Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 mới thấy: Nước mình còn vô vàn cảm hứng sáng tạo, cần chi đâu nước ngoài?

Áo dài, áo tứ thân, yếm đào Việt thấp thoáng trên sàn diễn đẳng cấp quốc tế



Tà áo dài là cảm hứng bất tận cho thời trang Việt Nam, và tất nhiên không thể thiếu vắng ở một sự kiện đình đám, tầm cỡ đến thế!

Ở Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, giới mộ điệu có cơ hội chiêm ngưỡng những mẫu áo dài cổ điển duyên dáng, thướt tha như trong BST Kim Lang của NTK Minh Châu. Với những biến tấu nhẹ nhàng, ai cũng thầm nghĩ: "Con gái Việt chỉ cần mặc thế thôi là đủ để thương, để nhớ lắm rồi!".

Tiếp tục dòng cảm hứng hoài cổ, khán giả Việt còn được trở về thập niên 60, 70 để chiêm ngưỡng lại những tinh hoa nhan sắc một thời như Thẩm Thúy Hằng, Thái Thanh… được tái hiện trong phần trình diễn áo dài của NTK Bảo Bảo House. Đúng như tên gọi của BST: Minh Tinh, show diễn đã đưa khán giả trở lại với những gấm vóc, lụa là của một thời vàng son rực rỡ và minh chứng: Áo dài vẫn tiềm ẩn vẻ đẹp và giá trị vượt thời gian!

Hoa hậu Giáng My trong 1 thiết kế của Bảo Bảo House

Ngọc Trinh hóa thân thành minh tinh xưa

Nhưng chưa dừng ở đó, áo dài còn tạo cơ hội cho các NTK thể hiện bản thân với nhiều mảng, miếng khác biệt, độc đáo. Gây ấn tượng mạnh là BST của tài năng trẻ Lý Giám Tiền. Hoàn toàn bất ngờ, không chút tín hiệu, những thiết kế áo dài cách tân của Lý Giám Tiền tràn lên sân khấu, dù chỉ ngay trước đó thôi, anh mang lên những BST đậm chất phương Tây, mạnh mẽ, dứt khoát. Áo dài pha phối với những cách điệu từ áo tứ thân hay Áo dài đôi độc đáo đã góp phần làm nên những item đặc sắc mà anh gọi là "The Next Generation of Ao Dai" (Tạm dịch: Thế hệ tiếp theo của áo dài) khiến tín đồ thời trang phải trầm trồ không chớp mắt.



Một màn trình diễn áo dài mãn nhãn trong show Lý Giám Tiền

Họa tiết điểm nhấn, kỹ thuật thêu đính cũng mang đậm âm hưởng Á Đông



Các họa tiết, kỹ thuật phương Đông cũng được ưu ái đặc biệt trong những thiết kế tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020. Đó là biểu tượng trống đồng, chim lạc, cá chép trông trăng hay họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ trên các trang phục mà Lý Giám Tiền, Nguyễn Tùng Chinh, Lê Long Dũng… mang tới sàn diễn.

Hình ảnh cá chép trông trăng trên trang phục của NTK Tùng Chinh

Bên cạnh đó, khán giả Việt Nam và quốc tế cũng được trầm trồ chiêm ngưỡng thành phẩm của các kỹ thuật thêu đính, vẽ hoa thủ công tới từ những tài năng sáng tạo Việt Nam. Các technique này được thể hiện rõ nét qua BST Keep Blooming của Tiny Ink (NTK Hoàng Quyên) hay Bảo Bảo House.

Họa tiết hoa vẽ tay của Tiny Ink

Đến những màn trình diễn cũng gợi nhắc 2 tiếng: Việt Nam!

Tinh thần Việt Nam còn là một nét chấm phá ấn tượng trên bức tranh toàn cảnh thời trang năm 2020, thể hiện trong những phần trình diễn. Nếu như Lý Giám Tiền chọn nền nhạc Cô Đôi Thượng Ngàn, Bèo Dạt Mây Trôi - những ca khúc hát văn gắn liền với Đạo Mẫu - nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam thì ở tiết mục của NTK trẻ Nguyễn Tùng Chinh (ĐH Hồng Bàng), người xem lại được đắm mình trong âm nhạc và không gian văn hóa Bắc Bộ.

Để tạo nên bầu không khí, tinh thần Việt "đặc sệt", NTK Bảo Bảo House, Lê Long Dũng còn tổ chức hẳn cuộc thi hoa hậu giả lập hay mang xích lô lên sàn diễn để đón các "Minh Tinh".

Tất cả đã làm nên một nét riêng - chất Việt Nam không thể trộn lẫn, góp phần khẳng định mạnh mẽ hơn thông điệp chủ đạo của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020: "The Future Is Now". Tương lai của thời trang Việt Nam bắt đầu từ ngày hôm nay, từ thời khắc quan trọng này. Nói cách khác, 2020 chính là thời điểm để các NTK trẻ RETHINK (nghĩ lại), REINVENT (kiến tạo những điều mới mẻ) và REGENERATE (hoạch định lại), chắp cánh cho thời trang Việt bay ra thế giới!