Xem ảnh teaser mới của TWICE mà "phát điên" với designer nhà JYP: Chụp y chang thời More & More, hình đẹp nhất lại để đen trắng!

TWICE sẽ chính thức trở lại vào ngày 26/10 tới. Trước thềm comeback, JYP đang rục rịch đăng tải những teaser nhá hàng cho sản phẩm trở lại mang tên Eyes Wide Open. Màn comeback này là một cột mốc quan trọng của TWICE khi nhóm sẽ phát hành full album thứ 2 trong sự nghiệp.

Tối ngày 11/10 (giờ địa phương), JYP đã đăng tải 3 hình ảnh teaser của TWICE cho 2 concept: Style và Story. Nhan sắc của 9 cô gái gây ấn tượng mạnh, dù 2 concept đối lập nhưng dù là dịu dàng hay ngầu thì TWICE đều có thể cân tất. Tuy nhiên, điều đáng bàn luận ở đây (lại là) đội ngũ thiết kế nhà JYP.

Online cover của album Eyes wide open

Teaser phiên bản Story

Nhìn vào hình ảnh teaser của phiên bản Story, chắc chắn người hâm mộ sẽ thấy vô cùng quen mắt. Không đâu xa, hình ảnh này nhìn vô cùng giống với poster More & More - sản phẩm trở lại mới đây nhất của TWICE. Giống nhau như thế này thì không biết là đội ngũ designer có ý đồ gì đặc biệt hay chỉ vì... lười thôi nhỉ?

Giống nhau như thế này thì không biết là vô tình hay cố ý nhỉ?

Cách các cô gái ngồi...

Trên background hoa lá cành đều quá giống với đợt comeback More & More của nhóm

Còn với hình ảnh teaser phiên bản Style thì TWICE có tạo hình vô cùng mới lạ khiến fan cực kỳ tò mò nhưng JYP lại để hình... đen trắng.

Teaser phiên bản Style màu đen trắng không làm nổi bật thần thái lẫn nhan sắc của các cô gái

Teaser phiên bản Style có màu

Nhiều bình luận tranh cãi về hình ảnh teaser ngay dưới bài đăng của JYP

Ngay dưới bài đăng của JYP, ngoài việc khen visual của TWICE, nhiều fan đã có những ý kiến tranh cãi về đội ngũ designer:

- Sao trông cứ giống More & More thế?

- Hình đẹp vậy mà tự nhiên để đen trắng làm gì thế?

- Visual của TWICE đúng là càng ngày càng lên hương.

- Không thể nào chê nhan sắc của TWICE, nhưng poster trông như... dùng lại của More & More.

- Hãy lấy lại màu cho bức hình đen trắng kia đi!

TWICE chính thức comeback cùng album mới Eyes wide open và ca khúc chủ đề I Can't Stop Me vào ngày 26/10 tới. Full album thứ 2 của TWICE có đến 13 bài hát. Album đặc biệt có sự tham gia sản xuất của Dua Lipa và Heize, hy vọng sẽ góp phần giúp TWICE đột phá trong lần trở lại quan trọng này.



Tracklist album Eyes wide open

Nguồn & Ảnh: Twitter