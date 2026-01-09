Xe tải va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tài xế tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h35 ngày 8/1, tại km12+990 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ Trung Lương đi TP.HCM, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ tai nạn giữa hai ô tô tại làn đường số 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS 29H-806.33, kéo theo rơ-moóc 29R-052.94, do tài xế Nguyễn Xuân Chính cầm lái va chạm với xe tải BKS 60C-263.34 (chưa xác định được danh tính tài xế).

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng, cabin biến dạng. Tài xế xe tải bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại hiện trường. Xe đầu kéo cũng bị hư hỏng sau tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn đã có mặt tại hiện trường, triển khai phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Giao thông trên tuyến cao tốc qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương qua khu vực bị ảnh hưởng. (Ảnh: H.T)

Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo Nguyễn Xuân Chính không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Lực lượng chức năng đang xác minh nhân thân nạn nhân, đồng thời thu thập các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây, lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải và xe container.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên tuyến cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để hạn chế nguy cơ tai nạn đáng tiếc xảy ra.