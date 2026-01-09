Bên trong công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sỹ mới 2026 của Sư đoàn 377

Chấp hành Chỉ thị của Sư đoàn, các đơn vị đã tổ chức lựa chọn và cử cán bộ tham gia tập huấn khung huấn luyện CSM năm 2026 theo đúng kế hoạch, thời gian và nội dung quy định, tập trung vào tập huấn đầy đủ các nội dung quân sự, chính trị, Hậu cần-Kỹ thuật.

Qua đó, thống nhất phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý bộ đội, làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức HLCSM đạt kết quả cao. Trong quá trình tập huấn, các đơn vị duy trì và chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của lớp tập huấn.

Sư đoàn PK 377 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2026

Các đơn vị trong Sư đoàn đã chủ động củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất, mô hình huấn luyện theo đúng quy định

Song song với công tác tập huấn cán bộ khung, các đơn vị trong Sư đoàn đã chủ động, tích cực xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất, mô hình huấn luyện theo đúng quy định, tập trung vào thao trường huấn luyện chiến thuật, bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, thao trường huấn luyện thể lực, điều lệnh. Chủ động liên hệ bảo đảm trường bắn cho thực hành bắn súng Tiểu liên AK và kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ.

Xác định hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị là một hoạt động quan trọng, góp phần quyết định đến việc xây dựng bản lĩnh, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ trong quân đội, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành toàn diện, chủ động xây dựng hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT; thành lập các tổ chức lâm thời, kiện toàn các tổ chức còn thiếu theo đúng quy đinh; củng cố hệ thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền, cảnh quan đơn vị tạo ấn tượng tốt đẹp, phân khởi cho CSM ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Cùng với đó, Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị củng cố hệ thống doanh trại, tập trung vào nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; khắc phục những hỏng hóc của hệ thống điện, nước. Chủ động liên hệ tiếp nhận quân trang; thuốc quân y; các trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu ; mở rộng hệ thống vườn tăng gia, tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế biến một số loại thực phẩm góp phần bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe cho CSM trong suốt thời gian huấn luyện.

Với sự chủ động và quyết tâm cao của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và các đơn vị. Sư đoàn 377 đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cả về con người và vật chất, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2026, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.