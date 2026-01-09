Người đàn ông đi xe máy bị ô tô kéo lê, tử vong trên phố Hà Nội: Camera hé lộ diễn biến đau lòng

Mới đây, dư luận xôn xao trước đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 18 giờ 38 phút, ngày 8/1 trên phố Nguyễn Lương Bằng (phường Đống Đa, Hà Nội).

Trong đoạn clip, người đàn ông đi xe máy đang quay đầu để chuyển sang làn đường bên cạnh thì bất ngờ bị một chiếc ô tô lao tới tông trúng. Cú tông mạnh cuốn xe máy vào gầm ô tô, kéo lê người đàn ông một đoạn dài.

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết, vụ tai nạn đã khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc, theo nguồn tin trên báo VOV.VN.

Thông tin về vụ tai nạn khiến nhiều người đau xót, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Mọi người cũng nhắn nhủ nhau tham gia giao thông cẩn thận trong những ngày gần Tết để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người khác.