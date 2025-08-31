Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?

Thị trường xe máy điện tại Malaysia đang dậy sóng với sự xuất hiện của mẫu xe SoloEra Solo 1C từ thương hiệu Blueshark, sở hữu mức giá sau ưu đãi chỉ 599 RM, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng – một con số thấp hơn cả giá của nhiều mẫu smartphone phổ thông. Sức hút của mẫu xe này đã được chứng minh qua con số hơn 6.000 đơn đặt hàng chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng.

SoloEra Solo 1C là mẫu xe máy điện đô thị, được định vị là sản phẩm mở đầu cho loạt xe sắp ra mắt của Blueshark, bên cạnh hai mẫu xe hiệu suất cao hơn là Solo 2 và Solo 3. Về ngoại hình, Solo 1C có thiết kế khá phổ thông, không quá khác biệt so với các mẫu xe điện khác trên thị trường. Xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc là Trắng Lunar, Xanh Nebula và Cam Nova. Với trọng lượng chỉ 48kg nhưng sở hữu khả năng chịu tải lên đến 220kg, chiếc xe đủ sức chuyên chở hai người lớn cùng hành lý một cách thoải mái.

Về khả năng vận hành, Solo 1C được trang bị động cơ đặt tại trục bánh sau có công suất 2 kW, tương đương 2,7 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 75km/h. Cung cấp năng lượng cho xe là viên pin LFP 70,4V 28 Ah có thể tháo rời, sạc đầy trong khoảng 4 giờ bằng nguồn điện gia dụng. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 101km sau mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe này còn sở hữu 4 chế độ lái linh hoạt bao gồm 3 số tiến và 1 số lùi, cùng khả năng leo dốc 16 độ. Xe sử dụng cặp bánh 12 inch và hệ thống phanh đĩa CBS an toàn. Một tính năng hiện đại đáng chú ý là khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, giúp người dùng khóa/mở xe, kích hoạt báo động và định vị từ xa.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến Solo 1C tạo nên cơn sốt không nằm ở thông số kỹ thuật, mà chính là mức giá không tưởng 3,7 triệu đồng. Để đạt được mức giá gây sốc này, người mua cần đáp ứng một số điều kiện ràng buộc từ chương trình ưu đãi MARiiCas của chính phủ Malaysia.

Cụ thể, khách hàng phải là công dân Malaysia từ 18 tuổi trở lên, có bằng lái xe hợp lệ và quan trọng nhất là phải đồng ý với một thỏa thuận thuê pin bắt buộc trong 5 năm. Chi phí cho gói thuê pin này là 59 RM (khoảng 368.000 đồng) mỗi tháng, đi kèm một gói kết nối 10 RM (khoảng 62.000 đồng) hàng tháng.

Trong trường hợp không áp dụng ưu đãi MARiiCas, giá niêm yết của Solo 1C sẽ là 2.999 RM (khoảng 18,7 triệu đồng). Ngay cả khi chưa bao gồm chi phí thuê pin và gói kết nối, đây vẫn được xem là một mức giá hấp dẫn, chỉ tương đương với một chiếc Honda Wave Alpha tại thị trường Việt Nam. Rõ ràng, Solo 1C được thiết kế hướng đến sự tiện dụng và tiết kiệm chi phí ban đầu, sử dụng mô hình kinh doanh thuê pin tương tự các mẫu xe khác của Blueshark để tối ưu hóa dịch vụ và chi phí cho người dùng.