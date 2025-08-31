Chào mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam: App Store ra mắt bộ sưu tập đậm đà bản sắc Việt!

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu ứng dụng và trò chơi, bộ sưu tập lần này còn giống như một “bảo tàng số” thu nhỏ, nơi người dùng có thể vừa giải trí vừa cảm nhận sự giao thoa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc dân tộc. Đây cũng là cách App Store gửi lời chúc mừng ý nghĩa đến ngày lễ trọng đại của đất nước.

Trong bộ sưu tập Tự Hào Việt Nam, mỗi ứng dụng và trò chơi đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng. Người dùng có thể lắng nghe Truyện Kiều, kiệt tác văn học Việt Nam, trên Voiz FM, để thấy những giá trị truyền thống được giữ gìn và kể lại bằng giọng đọc truyền cảm. Hay bước vào thế giới Dreamchaser: Chạy Trốn Phồn Hoa, nơi từng công trình kiến trúc gợi nhớ những khung cảnh thân thuộc trên mảnh đất hình chữ S. Với Cookingdom, trải nghiệm trở nên sinh động hơn khi chính tay bạn có thể chế biến phở, bánh mì, gỏi cuốn - những món ăn vốn đã trở thành biểu tượng ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bộ sưu tập Tự Hào Việt Nam trên App Store của Apple.

Điểm nhấn tiếp theo là Liên Quân Mobile, trò chơi toàn cầu nhưng nay được khoác lên sắc màu văn hóa Việt qua trang phục ông Bụt đầy độc đáo. Không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mới lạ, chi tiết này còn cho thấy sự hòa quyện khéo léo giữa yếu tố dân gian và không khí game hiện đại. Đây là một trong những ví dụ điển hình chứng minh rằng văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể bước vào đời sống giới trẻ tạo ra sự gần gũi nhưng vẫn giữ tính đại chúng.

Đặc biệt, tựa game indie Trở Về Tuổi Thơ tạo nhiều xúc động khi đưa người chơi ngược dòng thời gian trở lại những kỷ niệm sân trường. Các minigame gợi nhớ đến lễ chào cờ thứ Hai, tiếng trống trường hay những trò chơi dân gian quen thuộc, nay được tái hiện trong hình hài kỹ thuật số. Không chỉ vậy, trò chơi còn giới thiệu bộ sưu tập trang phục lấy cảm hứng từ năm ngành nghề truyền thống: Trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân và bộ đội - những thế hệ đã góp phần dựng xây đất nước. Đây vừa là một lời tri ân, vừa là cách để thế hệ trẻ thêm tự hào và gắn bó hơn với cội nguồn.

Bộ sưu tập chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9 trên App Store là sự kết hợp đầy ý nghĩa giữa niềm tự hào dân tộc và tinh thần sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Song song với đó, Galaxy Play cũng góp phần làm nên chiều sâu của bộ sưu tập bằng loạt phim kinh điển gắn liền với hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Từ Dòng Máu Anh Hùng, Đất Phương Nam đến Địa Đạo và Mùa Nước Nổi, mỗi thước phim đều là một lát cắt lịch sử, gợi nhắc tinh thần bất khuất và khát vọng tự do của người Việt qua nhiều thế hệ. Đặc biệt trong dịp 2/9, việc xem lại những tác phẩm này không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là cách để mỗi người thêm tự hào và trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại.

Có thể thấy, bộ sưu tập 2/9 trên App Store là sự kết hợp đầy ý nghĩa giữa niềm tự hào dân tộc và tinh thần sáng tạo trong kỷ nguyên số. Công nghệ không khiến chúng ta xa rời văn hóa, ngược lại còn trở thành chiếc cầu nối để lưu giữ, làm mới và lan tỏa bản sắc Việt đến với đông đảo người dùng trẻ. Đây cũng là minh chứng cho việc những giá trị truyền thống có thể sống mãi, chỉ cần được kể lại bằng ngôn ngữ phù hợp với thời đại.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm giải trí vừa gần gũi vừa mới lạ, hoặc muốn cảm nhận thêm niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại này, hãy mở App Store và khám phá bộ sưu tập đặc biệt nhân dịp Quốc khánh. Đó có thể là một chuyến hành trình thú vị, nơi bạn vừa thấy lại hình bóng Việt Nam quen thuộc, vừa thấy được sức mạnh của sự sáng tạo khi văn hóa và công nghệ hòa làm một.