Xe khách rơi xuống vực ở Ấn Độ, 14 người thiệt mạng

Theo hãng tin PTI, chiếc xe khách đang di chuyển từ Shimla đến Kupvi, khi đi qua Rajgarh thì bất ngờ mất lái và rơi xuống vực sâu.

Cảnh sát cho biết chiếc xe khách chở khoảng 30 - 35 người. Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Sirmaur, cách thành phố Shimla - thủ phủ của bang Himachal Pradesh, khoảng 140 km về phía Đông Nam. Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương và người đi đường vội vã đến hiện trường giải cứu các nạn nhân trước khi đội cứu hộ đến.

(Ảnh: IANS/NDTV)

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã tăng lên 14 và còn hàng chục người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố hỗ trợ 2 lakh Rupee cho thân nhân của mỗi người thiệt mạng và 50.000 Rupee cho người bị thương. Ông Modi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn đau lòng này và hy vọng những người bị thương sớm bình phục.

Tai nạn giao thông chết người thường xảy ra ở Ấn Độ, thường do chở quá tải, điều kiện đường sá xuống cấp và lái xe bất cẩn. Năm 2025, nước này đã ghi nhận hơn 480.000 vụ tai nạn giao thông.