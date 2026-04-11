Xe điện Trung Quốc khó tiếp cận được với tầng lớp có tiền sống tại chung cư: lý do không phải vì giá

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến cuộc đổ bộ mạnh mẽ của hàng loạt thương hiệu xe Trung Quốc với những chiến lược bài bản. Để có một góc nhìn sâu sát và thực tế, chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với KOL Hiếu Xe Tàu - một người có gần 20 năm kinh nghiệm gắn bó với ngành xe Trung Quốc tại Việt Nam

Bên cạnh những điểm mạnh rõ ràng, xe điện Trung Quốc cũng vấp phải những “ổ gà” nhất định khi tiến vào thị trường Việt Nam.

Ở chung cư là "thua"

Một điểm yếu chí tử đối với tham vọng của xe điện Trung Quốc tại Việt Nam chính là hạ tầng sạc, khách hàng sống tại đô thị hiểu rõ “điểm đau” này. Do không thể phủ trạm sạc dày đặc như đối thủ VinFast, xe điện Trung Quốc đang vô tình tự gạch tên mình ra khỏi phân khúc khách hàng tiềm năng nhất: những người có tiền, yêu công nghệ nhưng lại sinh sống ở các chung cư cao cấp tại thành phố lớn.

Hệ quả là, những chiếc xe này bị biến thành một món đồ chỉ dành riêng cho những người có nhà mặt đất hoặc ở các tỉnh thành có không gian đỗ xe rộng rãi, hoàn toàn bỏ rơi tệp khách hàng chung cư.

Nếu ở chung cư, một người sẽ phải cân nhắc kỹ càng việc mua xe điện Trung Quốc.

Thiếu chỗ sạc, thành ra xe mất giá

Bên cạnh rủi ro về hậu mãi và sự bất tiện trong hạ tầng, rủi ro tài chính khi bán lại là một câu chuyện khiến nhiều người tiêu dùng đau đáu. Nếu một số dòng xe Trung Quốc có thể giữ giá nhờ sự khan hiếm nguồn cung, thì xe thuần điện lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.

KOL Hiếu Xe Tàu thẳng thắn thừa nhận: " những chiếc xe thuần điện thì lại bị ảnh hưởng rất nhiều từ hạ tầng ". Việc thiếu hụt mạng lưới trạm sạc công cộng, cộng thêm sức ép khổng lồ từ các chính sách khuyến mại sạc miễn phí của đối thủ, đã giáng một đòn mạnh vào giá trị của xe điện ngoại. Lấy ví dụ thực tế, những mẫu xe như BYD Dolphin hay BYD M6 sẽ bị mất giá rất mạnh khi thanh khoản lại trên thị trường xe cũ vì không có hạ tầng sạc hỗ trợ.

Những phân tích thực tế của người trong cuộc, đằng sau vỏ bọc công nghệ là những rủi ro hiện hữu. Nỗi ám ảnh về sự thiếu cam kết của nhà phân phối, việc biến chung cư thành "ngõ cụt" sử dụng, và sự rớt giá sâu của xe thuần điện là những bài toán chưa có lời giải. Do đó, người tiêu dùng cần phải tính toán và cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền, để tránh rơi vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan khi bỏ hàng trăm triệu ra để sắm “xế hộp”.