Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Thấy dấu hiệu này phải đổi mật khẩu khẩn cấp

Zalo hiện nay không chỉ là nơi lưu giữ hàng ngàn đoạn chat riêng tư, hình ảnh cá nhân mà còn gắn liền với vô số thông tin giao dịch tài chính quan trọng. Việc tài khoản vô tình bị tin tặc xâm nhập không chỉ khiến bạn đối mặt với nguy cơ rò rỉ bí mật đời tư mà còn biến bạn thành công cụ để kẻ xấu đi lừa gạt tiền bạc của bạn bè, người thân. Để không rơi vào tình cảnh mất bò mới lo làm chuồng, người dùng cần nắm vững các kỹ năng tự phát hiện thông qua những dấu hiệu bất thường và biết cách chủ động quét sạch những thiết bị lạ đang âm thầm truy cập vào tài khoản của mình.

Những dấu hiệu cảnh báo Zalo đang bị theo dõi ngầm

Một tài khoản Zalo bị chiếm quyền kiểm soát thường sẽ phát ra những tín hiệu báo động đỏ mà bạn tuyệt đối không được làm ngơ. Dấu hiệu dễ nhận biết và cũng nguy hiểm nhất là việc bạn bè liên tục phàn nàn về việc nhận được những tin nhắn hỏi mượn tiền, nhờ chuyển khoản gấp hay các đường link chứa mã độc phát tán từ chính tài khoản của bạn dù bạn không hề đụng đến điện thoại. Tinh vi hơn, tin tặc có thể thao túng cả bảng tin nhật ký bằng cách tự động đăng tải, bình luận hoặc thả tim vào các bài viết quảng cáo, nội dung nhạy cảm để trục lợi.

Bên cạnh những hành vi rải link, việc thông tin cá nhân như ảnh đại diện, tên hiển thị hay số điện thoại liên kết bỗng dưng bị thay đổi trắng trợn cũng là bằng chứng thép cho thấy bạn đã mất quyền kiểm soát. Thậm chí, nhiều nạn nhân chỉ nhận ra mình bị hack khi đột ngột bị văng khỏi ứng dụng, không thể đăng nhập lại bằng mật khẩu cũ hoặc liên tục nhận được yêu cầu xác minh lại số điện thoại cùng các thông báo cảnh báo đăng nhập từ một vị trí địa lý hoàn toàn xa lạ.

Chủ động rà soát và tóm gọn thiết bị lạ

Ngay cả khi Zalo của bạn vẫn đang hoạt động bình thường và chưa xuất hiện các dấu hiệu kể trên, việc chủ động rà soát định kỳ danh sách thiết bị đăng nhập vẫn là biện pháp phòng vệ hiệu quả nhất để tìm ra những "kẻ xem trộm" đang ẩn mình.

Thao tác kiểm tra vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần mở ứng dụng, truy cập vào mục Cá nhân ở góc dưới màn hình, bấm vào biểu tượng bánh răng Cài đặt, tiếp tục chọn Tài khoản và bảo mật rồi tìm đến phần Thiết bị đã đăng nhập. Tại giao diện này, bạn cần dán mắt soi thật kỹ xem có bất kỳ tên thiết bị máy tính, điện thoại hay trình duyệt web nào không phải là của mình hay không. Đặc biệt, hãy chú ý đối chiếu thời gian đăng nhập gần nhất, nếu phát hiện một mốc thời gian truy cập vào lúc nửa đêm hoặc khi bạn đang không sử dụng điện thoại thì chắc chắn tài khoản của bạn đang bị người khác nhòm ngó.

Thao tác sống còn để giành lại quyền kiểm soát

Ngay khoảnh khắc phát hiện ra thiết bị lạ chễm chệ trong danh sách hoặc nhận thấy bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào, bạn phải lập tức chạy đua với thời gian để xử lý cấp tốc. Việc sống còn đầu tiên là bấm chọn thẳng vào tên thiết bị đáng ngờ đó và ấn Đăng xuất ngay lập tức để chặt đứt hoàn toàn quyền truy cập của kẻ gian. Ngay khi hệ thống vừa đẩy thiết bị lạ ra ngoài, bạn phải tiến hành đổi sang một mật khẩu mới cực mạnh, kết hợp đan xen giữa chữ hoa, chữ thường, con số và cả ký tự đặc biệt để tin tặc không thể dò lại được. Cuối cùng, để thiết lập một "pháo đài" bất khả xâm phạm, bạn hãy bật ngay tính năng xác thực hai lớp (2FA) trong phần cài đặt bảo mật. Đây chính là chốt chặn cuối cùng khiến mọi tin tặc phải bó tay, bởi dù chúng có nắm được mật khẩu trong tay thì cũng không thể nào vượt qua được lớp rào chắn mã OTP được gửi duy nhất về số điện thoại chính chủ của bạn.