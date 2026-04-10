Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo từ công an

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây cho biết trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng tập trung người dân để mở tài khoản ngân hàng online với nhiều dấu hiệu bất thường nhằm phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật. Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh nhận thấy, các đối tượng thường nhắm đến người dân từ 40 tuổi trở lên, lao động tự do, có kỹ năng công nghệ còn hạn chế. Các phương thức hoạt động phổ biến bao gồm:

Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh cảnh báo, các tài khoản này thực chất là "tài khoản rác" được sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc đánh bạc trực tuyến. Người dân vô tình tiếp tay cho tội phạm có thể đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng: Bị phong tỏa tài khoản cá nhân; bị cơ quan Công an triệu tập làm việc để phục vụ điều tra; có nguy cơ bị xử lý hình sự nếu xác định có yếu tố đồng phạm.

Trước tình hình trên, để bảo vệ quyền lợi cá nhân và đảm bảo an ninh trật tự, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần lưu ý:

Mọi thông tin nghi vấn hoặc cần trao đổi, người dân và các đơn vị liên quan có thể liên hệ: Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình (Số 1 đường Đinh Điền, phường Hoa Lư) hoặc qua số điện thoại: 0982.060.729 (Đồng chí Trung tá Bùi Thị Thanh Vân).