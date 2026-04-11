4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Bước vào giai đoạn giữa năm 2026, thị trường công nghệ đang chứng kiến đợt sóng giảm giá cực mạnh của các dòng điện thoại Apple thế hệ trước. Thay vì phải trích ra một số tiền khổng lồ cho những chiếc máy bóc seal mới tinh, ngân sách dưới 20 triệu đồng hiện tại đã mở ra cơ hội vàng để người dùng sở hữu siêu phẩm flagship cũ với trải nghiệm không hề kém cạnh.

iPhone 15 Pro

Đứng đầu danh sách là phiên bản cao cấp ra mắt cuối năm 2023 với mức giá tham khảo đang dao động từ 17 đến 18,5 triệu đồng . Thiết bị mang đến trải nghiệm cầm nắm vô cùng thoải mái nhờ khung viền Titanium siêu nhẹ, xua tan hoàn toàn cảm giác mỏi tay khi lướt web hay chơi game liên tục. Sức mạnh thực sự của chiếc máy này nằm ở con chip A17 Pro tối tân kết hợp cùng cổng sạc Type-C đa năng. Đây được xem là thiết bị có mức giá dễ chịu nhất hiện nay đủ sức gánh vác mượt mà các tính năng AI phức tạp của Apple, đảm bảo hiệu năng trơn tru trong ít nhất 4 đến 5 năm tới mà không lo lỗi thời.

iPhone 14 Pro Max

Nếu bạn yêu thích không gian hiển thị rộng rãi, siêu phẩm lớn nhất năm 2022 chính là một bến đỗ tuyệt vời với mức giá tham khảo khoảng 16 đến 17,5 triệu đồng . Khi chu kỳ rớt giá mạnh nhất đã qua, dòng máy này đi vào quỹ đạo ổn định và trở thành một cỗ máy toàn diện đáng mua bậc nhất. Thiết bị vỗ về mọi giác quan của người dùng bằng không gian 6.7 inch tích hợp Dynamic Island linh hoạt, cụm camera 48MP bắt nét hoàn hảo và viên pin thuộc hàng cực kỳ bền bỉ. Sự bề thế và nét sang trọng mang đậm chất Pro Max vẫn được giữ nguyên vẹn như ngày đầu ra mắt, mang lại cảm giác đẳng cấp mỗi khi cầm trên tay.

iPhone 15 tiêu chuẩn

Ở phân khúc giá khoảng 14 đến 15,5 triệu đồng , phiên bản tiêu chuẩn của thế hệ 15 nổi lên như một lựa chọn vô cùng thực dụng và thông minh. Apple đã hào phóng mang những tinh hoa thiết kế như màn hình khuyết Dynamic Island, camera chính 48MP và cổng kết nối Type-C hiện đại xuống dòng máy này. Sự kết hợp giữa mặt lưng nhám mịn chống bám vân tay, trọng lượng nhẹ nhàng cùng các gam màu pastel trẻ trung tạo nên một diện mạo cuốn hút không thua kém gì dòng Pro. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc bạn hoàn toàn có thể tiếp cận công nghệ mới mẻ mà không cần phải chi trả thêm cho những mức hiệu năng quá dư thừa.

iPhone 13 Pro Max

Khép lại danh sách là một huyền thoại chưa từng giảm sức hút, hiện có mức giá cực kỳ ngọt ngào chỉ từ 10,5 đến 12 triệu đồng. Dù thời gian ra mắt đã khá lâu, sự giao thoa hoàn hảo giữa màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà, khung viền thép không gỉ bóng bẩy và viên pin xuất sắc vẫn giúp cựu vương này tự tin đánh bại nhiều đối thủ Android tầm trung mới. Từng đường nét thiết kế cho đến cảm giác vuốt chạm hàng ngày đều toát lên đẳng cấp của một chiếc điện thoại cao cấp thực thụ, xứng đáng là giải pháp an toàn và hoàn hảo nhất cho một mức ngân sách tiết kiệm.