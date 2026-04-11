Người dùng xe Trung Quốc tự đặt phụ tùng trên Taobao cũng được: nghe thì dễ đấy, nhưng cũng bất tiện trăm bề

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến cuộc đổ bộ mạnh mẽ của hàng loạt thương hiệu xe Trung Quốc với chiến lược giá vô cùng hấp dẫn. Để có cái nhìn đa chiều, chúng tôi đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn với những người đã có trải nghiệm với xe Trung Quốc: một nhân vật có tiếng nói trong lĩnh vực buôn bán xe, cùng một người dùng đã trải qua nhiều đời xe và hiện đang đi xe Trung Quốc.

Dù mang đến nhiều điểm sáng về công nghệ, cuộc trò chuyện cũng thẳng thắn bóc trần những góc khuất đầy tiêu cực đối với người tiêu dùng: từ bài học "đem con bỏ chợ" trong quá khứ, sự mong manh của các đại lý ủy quyền, khâu cung cấp phụ tùng thiếu chuyên nghiệp cho đến "tử huyệt" thanh khoản của các dòng xe thuần điện.

Nỗi ám ảnh "đem con bỏ chợ" và hệ thống đại lý mong manh

Vấn đề niềm tin và cam kết gắn bó lâu dài luôn là trở ngại lớn nhất đối với xe Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn, KOL Hiếu Xe Tàu đã nhắc lại trường hợp của chiếc Beijing X7 ra mắt năm 2020-2021. Dù mẫu xe này từng là một "bom tấn" thành công rực rỡ, nhưng nhà phân phối lại đột ngột rút khỏi thị trường "không kèn không trống", để lại những khách hàng hoang mang, bơ vơ và thất vọng vì bị "đem con bỏ chợ".

Câu chuyện cũ về chiếc xe Trung Quốc vướng vào cảnh "đem con bỏ chợ": xe vẫn tốt, vẫn có người đang đi, nhưng chủ xe phải ... chịu khó.

Sự bất an này lại một lần nữa trỗi dậy khi gần đây có thông tin BYD đóng cửa một số showroom do nhà đầu tư không đảm bảo được doanh số và buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh. Điều này phơi bày sự thật về mối quan hệ lỏng lẻo giữa hãng và các đại lý ủy quyền. Khi thị trường gặp khó khăn, các đại lý sẵn sàng "quay xe", để mặc người dùng phải chịu cảnh đi xa sang tỉnh khác để bảo trì phương tiện.

Hậu mãi "tự thân vận động"

Dù vị chuyên gia khẳng định phụ tùng của xe Trung Quốc "không bao giờ thiếu", nhưng giải pháp được đưa ra sẽ khiến người dùng đắn đo. Anh Hiếu thẳng thắn chia sẻ: "Nếu đặt nửa chiếc xe thì đồ hơi lâu, chứ nếu đặt những linh kiện đơn giản thì thậm chí lên Taobao cũng có". Việc người dùng phổ thông được gợi ý phải tự lên một trang thương mại điện tử nước ngoài để săn phụ tùng cho chiếc ô tô tiền trăm triệu là minh chứng cho thấy hệ thống cung ứng chính hãng vẫn chưa thực sự ổn định.

Khác với xe Nhật hay xe Hàn nơi phụ tùng sẵn có, người dùng xe Trung Quốc có thể phải đối mặt với "nỗi đau" chờ đợi linh kiện kéo dài hàng tháng trời, làm gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống hàng ngày.

Nỗi hoang mang về "nguồn gốc linh kiện" và cú trượt dài về giá trị tài sản

Chia sẻ về vấn đề này, anh Đinh Công Lượng, một chủ xe MG tại Quảng Ninh, không giấu được sự lo lắng khi nghe ngóng thông tin rằng có thể phải mất gần một tháng để phụ tùng thay thế về đến nơi, gây ra tâm lý vô cùng hoang mang.

Dù thừa nhận bản thân và nhiều chủ xe khác hoàn toàn có khả năng tự order đồ từ Trung Quốc, nhưng anh lại chỉ ra một điều khiến bất kỳ chủ xe nào cũng lo lắng: "quan trọng là nó có phải hàng chuẩn không" . Rõ ràng, việc phải tự mình mày mò đặt hàng biến người dùng thành những chuyên gia thẩm định bất đắc dĩ, nơm nớp lo sợ mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn khi vận hành phương tiện.

Hệ lụy của chuỗi ngày "tự thân vận động" này không chỉ dừng lại ở sự phiền toái, mà nó còn đẩy chủ xe vào một tình thế thiệt hại nặng nề về mặt tài chính. Sự mệt mỏi trong khâu tìm kiếm phụ tùng, cộng hưởng với áp lực chi phí như giá xăng dầu tăng, khiến người dùng sinh ra tâm lý chán nản và bắt đầu tính đến khả năng "chuyển sang một hãng khác". Thế nhưng, khi muốn bán xe để thoát khỏi cảnh bị bỏ rơi, họ lại vấp phải thực tế rớt giá thê thảm.

Không còn đại lý tại địa phương, người dùng xe MG lo lắng về việc phải đặt phụ tùng từ Trung Quốc về.

Chủ xe này chua xót đúc kết một sự thật hiển nhiên: " Xe Trung Quốc trước giờ lăn bánh ra khỏi đại lý đã mất giá nhiều hơn so với xe khác rồi. Nhưng bây giờ hãng bỏ địa điểm, bỏ cả tỉnh đi thì nó sẽ còn mất giá hơn nữa ".

Việc thiếu vắng một hệ thống đại lý chính hãng để bảo dưỡng và cung cấp linh kiện chuẩn đã tước đi sự bảo chứng cốt lõi của chiếc xe. Cuối cùng, giải pháp tự mua phụ tùng tưởng chừng dễ dàng lại phơi bày vô vàn sự bất tiện: người dùng vừa phải ôm rủi ro dùng hàng trôi nổi, vừa phải ngậm đắng nuốt cay nhìn khối tài sản của mình bốc hơi giá trị một cách nhanh chóng vì trót mang danh "con bỏ chợ".

***

Không thể phủ nhận các hãng xe Trung Quốc đang mang đến những sản phẩm "tiền ít thịt nhiều" với thiết kế bắt mắt và ngập tràn công nghệ an toàn. Tuy nhiên, qua những phân tích thực tế từ chuyên gia Hiếu Xe Tàu, người tiêu dùng Việt Nam cần phải hết sức tỉnh táo trước khi ra quyết định.

Những điểm nghẽn chí mạng về hệ thống đại lý dễ "đứt gánh", khâu cung ứng phụ tùng tự thân vận động và sự mất giá nhanh chóng của xe điện do thiếu hạ tầng sạc là những yếu tố rủi ro không thể bỏ qua. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng để không tự đẩy mình vào những tình huống dở khóc dở cười trên hành trình sử dụng ô tô.