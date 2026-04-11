9 số điện thoại tuyệt đối không nên nghe để tránh mất tiền oan

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát đi những thông báo cảnh báo khẩn cấp về tình trạng tội phạm công nghệ cao sử dụng các cuộc gọi giả danh để chiếm đoạt tài sản. Bằng những kịch bản ngày càng tinh vi, chúng đánh trực tiếp vào tâm lý hoang mang hoặc lòng tham của người nghe, khiến nạn nhân dễ dàng sập bẫy. Dưới đây là những kịch bản gọi điện lừa đảo phổ biến nhất mà bạn cần đặc biệt cảnh giác.

Kịch bản giả danh ngân hàng mời nâng hạn mức thẻ

Một trong những chiêu thức bòn rút tiền tinh vi và phổ biến nhất hiện nay là việc kẻ gian tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của Vietcombank hoặc các ngân hàng lớn. Chúng sẽ phủ đầu bằng việc thông báo rằng tài khoản của bạn đang gặp sự cố, hoặc tung ra mồi nhử hấp dẫn về việc bạn là khách hàng may mắn được chọn để nâng hạn mức tín dụng. Ngay khi bạn tỏ ra quan tâm, các đối tượng này sẽ yêu cầu cung cấp mã xác thực OTP, mật khẩu, thông tin số thẻ hoặc hướng dẫn bạn cài đặt các ứng dụng mạo danh.

Mục đích cuối cùng là chiếm đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bạn. Cơ quan chức năng đã ghi nhận một số đầu số điện thoại thường xuyên được sử dụng cho kịch bản này bao gồm 0236 688 8766, 0248 886 0469, 02888 865 154, 1900 355 561 và 02886 895 963. Trái ngược với những cuộc gọi này, các ngân hàng luôn khẳng định họ tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin bảo mật nhạy cảm thông qua điện thoại.

Giả danh công an dọa dẫm liên quan đường dây tội phạm

Đánh vào nỗi sợ hãi liên quan đến pháp luật, nhóm lừa đảo thường xuyên gọi điện và tự xưng là cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra. Chúng sẽ thông báo rằng thông tin cá nhân của người nghe đang bị nghi ngờ liên quan mật thiết đến các chuyên án lớn như đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hay buôn bán ma túy. Bằng giọng điệu đanh thép và đe dọa, chúng liên tục gây áp lực tâm lý, dồn ép nạn nhân phải nhanh chóng chuyển tiền vào một "tài khoản tạm giữ" do chúng cung cấp để bảo lãnh hoặc phục vụ công tác xác minh.

Những đầu số điện thoại đáng ngờ đã sử dụng trong chiêu trò và bị phát hiện là này là 0833 109 259 và 0853 975 728. Cơ quan công an đã nhiều lần đưa ra thông cáo khẳng định họ không bao giờ làm việc hay lấy lời khai qua điện thoại, và đặc biệt không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân.

Giả danh nhân viên điện lực đòi nợ và dọa cắt điện

Một thủ đoạn khác cũng gây hoang mang không kém là việc kẻ gian gọi điện thông báo gia đình bạn đang nợ tiền điện chưa thanh toán, kèm theo lời đe dọa sẽ tiến hành cắt điện ngay lập tức nếu không chuyển tiền khắc phục. Để tăng tính thuyết phục, chúng sẽ gửi kèm các đường link giả mạo hoặc hướng dẫn nạn nhân tải về các ứng dụng chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng được lưu trên điện thoại. Các đầu số điện thoại thường xuyên xuất hiện trong các báo cáo lừa đảo điện lực là 0889 050 231 và 0917 896 904. Ngành điện lực Việt Nam đã lên tiếng khẳng định hệ thống chăm sóc khách hàng không bao giờ gửi các đường link thanh toán lạ hoặc yêu cầu người dùng phải cài đặt bất kỳ ứng dụng nào nằm ngoài các kho ứng dụng chính thức.

Giải mã những điểm chung của các cuộc gọi lừa đảo

Dù sử dụng vỏ bọc nào, các cuộc gọi lừa đảo đều có chung một công thức thao túng tâm lý và lợi dụng công nghệ. Chúng thường sử dụng các đầu số mang mã vùng nội địa như 028 hay 0236 để tạo sự tin cậy ban đầu, hoặc đôi khi chỉ gọi nháy máy để dụ người dùng gọi lại vào các số quốc tế nhằm trục lợi cước phí viễn thông.

Nguy hiểm hơn, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo và Deepfake đang tiếp tay cho kẻ gian giả mạo giọng nói của nhân viên ngân hàng hay cán bộ nhà nước một cách hoàn hảo. Tất cả những thủ đoạn này đều hướng tới việc tạo ra cảm giác cấp bách, dồn ép nạn nhân vào thế phải xử lý ngay lập tức, khiến họ rơi vào trạng thái hoảng loạn và dễ dàng vô hiệu hóa lớp phòng vệ cảnh giác.

Cẩm nang bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ diễn biến phức tạp, nguyên tắc sống còn để không sập bẫy là bạn phải luôn giữ được sự bình tĩnh. Hãy cảnh giác cao độ với các số điện thoại lạ, đặc biệt là những cuộc gọi mang đầu số quốc tế có dấu cộng hoặc bắt đầu bằng số 00. Bạn tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin thẻ hay số Căn cước công dân cho bất kỳ ai qua điện thoại, đồng thời nói không với việc cài đặt các ứng dụng hoặc nhấp vào đường link do người lạ gửi tới. Khi nhận được các thông báo đáng ngờ, hãy tự mình kiểm chứng bằng cách gọi trực tiếp lên tổng đài chính thức của cơ quan liên quan. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, bạn hãy nhanh chóng chặn số và báo cáo ngay sự việc đến tổng đài 5656 hoặc 156. Các chuyên gia cũng khuyến nghị việc ghi âm cuộc gọi và chủ động chia sẻ những thông tin cảnh báo này đến người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, sẽ giúp xây dựng một mạng lưới phòng thủ vững chắc trước nạn lừa đảo.