Xanh navy đang “soán ngôi” màu đen, giúp bộ nào bộ nấy trông “đắt tiền” hơn hẳn

Giữa vô vàn gam màu rực rỡ của mùa hè, xanh navy (xanh lam đậm) lại âm thầm trở thành lựa chọn của những cô gái theo đuổi phong cách tinh giản nhưng vẫn muốn giữ được vẻ sang trọng. Không quá nghiêm như màu đen, cũng không quá nổi bật như các tông sáng, xanh navy mang đến cảm giác dịu mắt, mát mẻ và đặc biệt là cực kỳ tôn da.

Nhìn vào loạt outfit trong hình, có thể thấy điểm chung nằm ở cách khai thác tối đa tinh thần "less is more". Từ set blazer kết hợp quần ống rộng cho đến những chiếc váy dài dáng suông, tất cả đều không cầu kỳ chi tiết nhưng vẫn toát lên khí chất rất riêng. Chính sắc xanh trầm này đã giúp tổng thể trở nên sâu hơn, gọn gàng hơn và dễ tạo cảm giác "có gu" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều thú vị là xanh navy không hề kén dáng người hay hoàn cảnh. Một bộ suit dáng rộng mang lại vẻ ngoài quyền lực, phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu. Trong khi đó, váy maxi xanh đậm lại mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính, rất hợp cho những buổi dạo phố hay kỳ nghỉ nhẹ nhàng. Ngay cả những set đồ mang hơi hướng linen hay layering cũng trở nên "đắt giá" hơn khi được phủ lên sắc xanh này.

Bí quyết để mặc đẹp với xanh navy nằm ở việc tiết chế phụ kiện. Những chi tiết như kính đen, túi cói, sandal đơn giản hay một chiếc vòng vàng mảnh là đủ để hoàn thiện tổng thể. Không cần quá nhiều điểm nhấn, bởi chính màu sắc đã là "nhân vật chính" giúp outfit nổi bật theo cách rất tinh tế.

Nếu bạn đang tìm một gam màu vừa an toàn, vừa nâng tầm phong cách trong mùa hè, xanh navy chính là câu trả lời. Không ồn ào nhưng luôn cuốn hút, không phô trương nhưng vẫn đủ khiến người khác phải ngoái nhìn – đó chính là sức hấp dẫn rất riêng của gam màu này.

