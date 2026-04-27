Cần nhất trong ngày nắng: 5 kem chống nắng "hạ nhiệt", mát lạnh dịu da ngay sau khi thoa

Những ngày nắng nóng cao điểm không chỉ khiến làn da dễ sạm, cháy nắng mà còn tạo cảm giác bí bách, khó chịu khi phải thoa thêm nhiều lớp sản phẩm. Đây cũng là lý do các dòng kem chống nắng "cooling" - mang lại hiệu ứng mát lạnh tức thì - đang trở thành lựa chọn được săn đón. Không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV, những sản phẩm này còn giúp làm dịu da, giảm cảm giác nóng rát và mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn trong mùa hè. Dưới đây là 5 cái tên nổi bật, vừa chống nắng hiệu quả vừa "giải nhiệt" làn da ngay sau khi thoa.

1. MizuMi UV Cooling Body Serum SPF50+ PA++++: Mát lạnh tức thì cho da cơ thể

Đến từ MizuMi, sản phẩm này được thiết kế riêng cho da body - vùng da dễ bị bỏ quên nhưng lại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Kết cấu dạng serum lỏng nhẹ, thấm nhanh và đặc biệt mang lại cảm giác mát lạnh ngay khi vừa thoa lên da. Hiệu ứng "cooling" giúp làm dịu làn da đang nóng rát, nhất là sau khi di chuyển ngoài trời. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp giảm cảm giác dính rít - một điểm cộng lớn trong thời tiết oi bức.

2. Sunplay Super Cool SPF50+ PA++++: "Quốc dân" cho mùa hè nắng gắt

Nhắc đến chống nắng mát lạnh, khó có thể bỏ qua dòng Super Cool của Sunplay. Sản phẩm tạo cảm giác the mát rõ rệt, gần như ngay lập tức sau khi thoa, giúp làn da "hạ nhiệt" nhanh chóng. Kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và không để lại vệt trắng, phù hợp cho cả da mặt và da body. Đây là lựa chọn quen thuộc của nhiều người trong những ngày nắng nóng cao điểm nhờ khả năng chống nắng tốt và giá thành dễ tiếp cận.

3. The Whoo Gongjinhyang Sunquid UV Protective Lotion SPF50+ PA++++: Dưỡng da và chống nắng cao cấp

Sản phẩm từ The History of Whoo mang đến trải nghiệm cao cấp hơn với công thức kết hợp giữa chống nắng và dưỡng da. Kết cấu lotion nhẹ, dễ thấm, không gây nặng mặt. Điểm đặc biệt là khả năng làm dịu da nhẹ nhàng, giúp giảm cảm giác nóng khi tiếp xúc với ánh nắng. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ dưỡng ẩm và giữ cho làn da luôn mềm mại, phù hợp với những ai muốn một sản phẩm "2 trong 1".

4. CNP Laboratory After-Ray Cooling Sunquid SPF50+ PA++++: Giải nhiệt cho da nhạy cảm

Được phát triển bởi CNP Laboratory, sản phẩm này hướng đến làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng khi gặp nắng. Kết cấu "sunquid" - lai giữa serum và lotion - giúp sản phẩm thấm nhanh, không gây bí da. Hiệu ứng mát lạnh nhẹ nhàng giúp làm dịu vùng da đang nóng hoặc ửng đỏ. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai cần một sản phẩm chống nắng vừa bảo vệ vừa phục hồi da trong thời tiết khắc nghiệt.

5. JUMISO Waterfull HA Cooling Sun Stick SPF50+ PA++++: Tiện lợi, mát lạnh mọi lúc mọi nơi

Đến từ JUMISO, sản phẩm dạng thỏi này ghi điểm nhờ sự tiện lợi và dễ sử dụng. Chỉ cần lướt nhẹ lên da, bạn đã có thể bổ sung lớp chống nắng mà không cần dùng tay. Đặc biệt, hiệu ứng mát lạnh giúp làn da cảm thấy dễ chịu ngay lập tức, rất thích hợp để dặm lại trong ngày. Thành phần chứa hyaluronic acid còn hỗ trợ cấp ẩm, giúp da không bị khô khi phải thoa lại nhiều lần.

Có thể thấy, kem chống nắng không còn đơn thuần là sản phẩm bảo vệ da mà còn mang đến trải nghiệm sử dụng dễ chịu hơn, đặc biệt trong mùa hè. Những dòng chống nắng "cooling" chính là giải pháp lý tưởng cho những ai vừa muốn bảo vệ da, vừa muốn "giải nhiệt" nhanh chóng dưới cái nắng gay gắt. Lựa chọn một sản phẩm phù hợp không chỉ giúp làn da tránh khỏi tác hại của tia UV mà còn khiến việc chống nắng trở nên "dễ chịu" hơn mỗi ngày. Và trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, cảm giác mát lạnh ngay khi thoa chắc chắn sẽ là điểm cộng khiến bạn không muốn bỏ qua.