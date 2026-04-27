Thắp hương xong phải hạ ngay 3 thứ này: Để lâu bề trên phật ý, trôi lộc trong nhà

Thắp hương là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào ngày rằm, mùng một hoặc các dịp lễ. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý đến việc dọn dẹp sau khi hương tàn. Không ít người giữ nguyên mâm cúng trong nhiều ngày, nghĩ rằng như vậy sẽ trọn lễ hơn, càng để lâu càng thể hiện sự thành tâm. Trên thực tế, bàn thờ là không gian cần sự gọn gàng, thông thoáng và sạch sẽ. Khi các vật phẩm sau khi cúng không được xử lý đúng thời điểm, tổng thể không gian dễ trở nên bí, bừa bộn và mất đi cảm giác trang nghiêm ban đầu. Đây cũng là lý do nhiều gia đình dù bày biện đầy đủ nhưng vẫn thấy bàn thờ không được sáng sủa như mong muốn.

1. Hoa cúng đã héo, xuống sắc

Hoa tươi khi đặt lên bàn thờ thường mang ý nghĩa tạo sự thanh sạch và điểm nhấn cho không gian. Khi hoa còn tươi, màu sắc và hình dáng giúp bàn thờ trông sáng và có sức sống hơn. Tuy nhiên, sau một đến vài ngày, hoa bắt đầu héo, cánh rụng, nước trong bình cũng dễ bị đục và có mùi.

Nếu vẫn giữ lại, những chi tiết này khiến tổng thể trở nên kém gọn gàng, thậm chí tạo cảm giác nặng nề, thiếu chăm chút. Nhiều gia đình có thói quen để hoa khô hẳn mới bỏ, nhưng điều này không thực sự cần thiết. Việc thay hoa ngay khi bắt đầu xuống sắc, đồng thời vệ sinh bình cắm, sẽ giúp không gian thờ luôn giữ được sự tươi mới và sạch sẽ.

2. Đồ cúng để quá lâu

Trái cây, bánh kẹo hoặc các món ăn sau khi cúng thường được giữ lại với suy nghĩ càng để lâu càng tốt. Tuy nhiên, các loại thực phẩm này đều có thời gian sử dụng nhất định. Trái cây để lâu sẽ héo, mềm hoặc thậm chí hỏng; bánh kẹo có thể bị ẩm; các món mặn dễ biến đổi chất nếu để qua ngày. Khi những thứ này vẫn được đặt trên bàn thờ, chúng không còn giữ được trạng thái ban đầu mà còn dễ làm không gian trở nên bừa bộn, kém vệ sinh. Thay vì giữ lại quá lâu, nhiều gia đình chọn cách hạ lễ trong ngày, vừa đảm bảo sự gọn gàng, vừa tránh lãng phí khi có thể sử dụng lại nếu còn tốt.

3. Tiền vàng mã chưa xử lý

Vàng mã thường được chuẩn bị sẵn trong các dịp cúng, nhưng sau khi thắp hương xong, không ít gia đình lại để nguyên trên bàn thờ trong nhiều ngày. Việc này khiến giấy dễ bám bụi, hút ẩm, thậm chí bị cong vênh hoặc rơi rớt, làm mất đi sự ngăn nắp.

Theo tập quán, vàng mã nên được hóa sau khi hoàn tất việc cúng để kết thúc nghi thức một cách trọn vẹn. Việc để lại quá lâu không chỉ gây cảm giác bừa bộn mà còn khiến không gian thờ thiếu sự chỉn chu cần thiết. Dọn gọn và xử lý đúng lúc sẽ giúp bàn thờ luôn sạch sẽ, thoáng đãng hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm