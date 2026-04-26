Mỹ nữ phát sáng giữa đám đông vì làn da quá trắng: Chưa 1 lần mặc xấu trong đời, style dễ dàng copy paste

Mới đây, một đoạn clip được người qua đường quay lại khoảnh khắc Tống Tổ Nhi xuất hiện giữa phố bất ngờ viral trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trong đoạn video, nữ diễn viên diện váy xanh lá phom rộng, màu sắc có phần rực rỡ này càng làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như phát sáng của nữ diễn viên dưới ánh nắng tự nhiên.

Sinh năm 1998, Tống Tổ Nhi vốn được yêu mến từ nhỏ nhờ vai Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện , sau đó dần trở thành một trong những tiểu hoa có nhan sắc nổi bật nhất lứa 95. Cô từng được gọi là "Tiểu Trương Bá Chi", nhưng càng về sau, Tống Tổ Nhi dường như có thẩm mỹ riêng rõ rệt hơn: mong manh, tinh tế, có chút tiểu thư nhưng không xa cách.

Điều thú vị là style đời thường của cô lại không hề khó học theo. Ngược lại, phần lớn đều là những món đồ rất quen thuộc, chỉ khác ở cách phối tạo nên cảm giác sang và có gu.

Trong bức ảnh đăng trên trang Instagram cá nhân, Tổng Tổ Nhi diện tank trắng phối cardigan mỏng cùng chân váy hoạ tiết tạo nên tổng thể rất thơ nhưng không già. Đây là kiểu phối đồ dễ tạo cảm giác có chiều sâu mà vẫn mềm mại, đặc biệt hợp những ai thích style nữ tính nhưng không quá điệu. Để set đồ bớt tối giản, nữ diễn viên phối cùng phụ kiện bạc như khuyên tai và vòng cổ.

Trong một tấm hình khác, Tống Tổ Nhi chọn váy hoa nền vàng với phom ôm nhẹ, tay phồng và dáng rủ khiến cô trông như nữ chính bước ra từ phim thanh xuân vườn trường. Kiểu váy này không mới, nhưng cách nữ diễn viên mặc khiến nó mang cảm giác thơ hơn, dịu hơn, cũng cực hợp mùa hè sắp tới cho nàng tham khảo.

Công thức sơ mi và jeans tưởng basic nhưng cách Tống Tổ Nhi phối lại mang lại cảm giác rất điện ảnh. Chiếc blouse vàng kem bèo nhún mềm mại phối cùng quần jeans ống loe cạp cao tạo nên tỷ lệ vóc dáng cực đẹp, vừa kéo chân vừa tôn vòng eo. Cô nàng không quên thêm sự thú vị cho outfit bằng cách chọn đôi giày cao gót cùng tông với áo, giúp tổng thể mang hơi hướng retro nhẹ, nữ tính nhưng vẫn hiện đại.

Khi đi theo tinh thần casual khỏe khoắn, nữ diễn viên vẫn không đánh mất nét mềm mại vốn có. Áo tanktop layer trắng đen ôm nhẹ phối quần đen ống rộng tạo độ liền mạch cho outfit, vừa phóng khoáng vừa gọn gàng. Bộ đồ này gần như là minh chứng cho chuyện mặc tối giản không đồng nghĩa nhàm chán. Chỉ vài món cơ bản nhưng nhờ tỷ lệ và thần thái, tổng thể vẫn rất hút mắt.

Thêm một gợi ý cho nàng công sở hoặc yêu thích phong cách thanh lịch kín đáo cho mùa hè sắp tới, đó là sắm các dáng váy sơ mi như Tống Tổ Nhi. Với item cơ bản này, chị em dễ dàng level up diện mạo bằng cách phối hợp phụ kiện như đai thắt eo hay kính râm bản lớn để trông có gu hơn.

Điểm hay ở gu mặc của Tống Tổ Nhi là hiếm khi chạy theo xu hướng quá gắt. Cô chuộng những món kinh điển mà ai cũng có thể tìm thấy trong tủ đồ. Nhưng nhờ bảng màu nhẹ, phom đồ tinh tế và cách giữ tổng thể tối giản, outfit nào cũng có cảm giác dễ chịu và rất "đắt".

Có lẽ vì vậy mà ngoài nhan sắc trắng phát sáng gây viral, điều giữ sức hút của Tống Tổ Nhi lại nằm ở chuyện cô gần như chưa từng mặc khó hiểu. Và đó cũng là lý do style ăn mặc của nữ diễn viên dễ để chị em tham khảo theo.