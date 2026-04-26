Mỹ nữ phát sáng giữa đám đông vì làn da quá trắng: Chưa 1 lần mặc xấu trong đời, style dễ dàng copy paste

Mới đây, một đoạn clip được người qua đường quay lại khoảnh khắc Tống Tổ Nhi xuất hiện giữa phố bất ngờ viral trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trong đoạn video, nữ diễn viên diện váy xanh lá phom rộng, màu sắc có phần rực rỡ này càng làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như phát sáng của nữ diễn viên dưới ánh nắng tự nhiên.
Sinh năm 1998, Tống Tổ Nhi vốn được yêu mến từ nhỏ nhờ vai Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện , sau đó dần trở thành một trong những tiểu hoa có nhan sắc nổi bật nhất lứa 95. Cô từng được gọi là "Tiểu Trương Bá Chi", nhưng càng về sau, Tống Tổ Nhi dường như có thẩm mỹ riêng rõ rệt hơn: mong manh, tinh tế, có chút tiểu thư nhưng không xa cách.
Điều thú vị là style đời thường của cô lại không hề khó học theo. Ngược lại, phần lớn đều là những món đồ rất quen thuộc, chỉ khác ở cách phối tạo nên cảm giác sang và có gu.
Điểm hay ở gu mặc của Tống Tổ Nhi là hiếm khi chạy theo xu hướng quá gắt. Cô chuộng những món kinh điển mà ai cũng có thể tìm thấy trong tủ đồ. Nhưng nhờ bảng màu nhẹ, phom đồ tinh tế và cách giữ tổng thể tối giản, outfit nào cũng có cảm giác dễ chịu và rất "đắt".
Có lẽ vì vậy mà ngoài nhan sắc trắng phát sáng gây viral, điều giữ sức hút của Tống Tổ Nhi lại nằm ở chuyện cô gần như chưa từng mặc khó hiểu. Và đó cũng là lý do style ăn mặc của nữ diễn viên dễ để chị em tham khảo theo.