Kẻ lông mày đúng cách: Bí quyết nhỏ giúp “thăng hạng” nhan sắc ngay tức thì

Không cần makeup quá cầu kỳ, chỉ một đôi lông mày được kẻ đúng cách cũng đủ giúp gương mặt trở nên hài hòa và có điểm nhấn hơn rõ rệt. Trên thực tế, lông mày được ví như "khung xương" của khuôn mặt, quyết định phần lớn đến thần thái và biểu cảm. Một dáng mày phù hợp có thể giúp gương mặt trông sắc sảo hơn, cân đối hơn, thậm chí còn "hack tuổi" hiệu quả. Ngược lại, nếu kẻ sai dáng hoặc sai tỷ lệ, tổng thể makeup dễ trở nên thiếu tự nhiên, mất cân đối. Vì vậy, dù là người mới bắt đầu, việc nắm được cách kẻ lông mày cơ bản là vô cùng quan trọng.

1. Vì sao kẻ lông mày lại quan trọng?

Lông mày không chỉ đơn thuần là một chi tiết nhỏ trên gương mặt mà còn đóng vai trò định hình cấu trúc tổng thể. Khi lông mày được kẻ đúng, gương mặt sẽ trở nên cân đối hơn giữa trán - mắt - mũi - miệng. Đặc biệt, với những người có lông mày thưa, nhạt hoặc không rõ dáng, việc kẻ mày sẽ giúp gương mặt trông có sức sống hơn, ánh nhìn sắc nét hơn. Ngoài ra, dáng mày còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách: mày ngang mang lại vẻ trẻ trung, mày cong nhẹ tạo cảm giác mềm mại, còn mày sắc nét lại giúp gương mặt cá tính hơn. Chính vì vậy, chỉ cần thay đổi dáng mày, bạn đã có thể "biến hóa" diện mạo mà không cần thay đổi quá nhiều bước makeup khác.

2. Cách kẻ lông mày 3 điểm - đơn giản cho người mới bắt đầu

Nếu bạn cảm thấy việc kẻ lông mày quá khó, hãy bắt đầu với phương pháp 3 điểm - cách đơn giản và dễ áp dụng nhất. Thay vì đo đạc phức tạp, bạn chỉ cần xác định 3 vị trí quan trọng: đầu mày, đỉnh mày và đuôi mày. Đây là "xương sống" giúp định hình dáng mày chuẩn.

Bước 1: Xác định đầu mày

Đặt cọ hoặc bút thẳng từ cánh mũi lên trên, điểm giao với lông mày chính là vị trí đầu mày. Khoảng cách giữa hai đầu mày nên vừa phải, thường tương đương khoảng 2 ngón tay để đảm bảo sự cân đối. Nếu để quá xa, gương mặt sẽ thiếu điểm nhấn; nếu quá gần, khuôn mặt dễ bị nặng nề.

Bước 2: Xác định đỉnh mày

Đỉnh mày là điểm cao nhất, tạo độ cong cho dáng mày. Bạn có thể xác định bằng cách nhìn thẳng và lấy điểm phía trên tròng mắt đen kéo ra gần đuôi mắt. Đỉnh mày nên cao hơn đầu mày một chút để tạo độ nâng nhẹ, giúp gương mặt thanh thoát hơn. Với người có khuôn mặt tròn, nên nâng đỉnh mày cao hơn một chút để tạo hiệu ứng thon gọn.

Bước 3: Xác định đuôi mày

Đuôi mày nằm trên đường kéo dài từ cánh mũi qua đuôi mắt. Độ dài có thể điều chỉnh tùy theo sở thích, nhưng không nên thấp hơn đầu mày để tránh làm gương mặt trông buồn và thiếu sức sống.

3. Kỹ thuật tô màu và tán mày tự nhiên

Sau khi đã xác định được 3 điểm, bạn bắt đầu nối các điểm lại để tạo khung dáng mày. Tiếp theo là bước tô màu - yếu tố quyết định độ tự nhiên. Nguyên tắc quan trọng nhất là "đầu nhạt - đuôi đậm". Bạn nên bắt đầu tô từ phần giữa hoặc đuôi mày, sau đó tán nhẹ dần về phía đầu mày để tránh bị quá đậm. Phần viền nên được tán mềm để không tạo cảm giác "khung cứng".

Ngoài ra, việc chọn màu chì mày cũng rất quan trọng. Nên chọn màu gần với màu tóc hoặc nhạt hơn một tông để tạo sự hài hòa. Nếu mới bắt đầu, bạn có thể sử dụng chì kẻ mày dạng vặn hoặc bột tán để dễ điều chỉnh hơn so với gel hoặc pomade.

4. Một vài lưu ý giúp kẻ mày đẹp hơn mỗi ngày

Để kẻ mày đẹp, không chỉ cần đúng kỹ thuật mà còn cần sự luyện tập. Bạn nên bắt đầu với dáng mày tự nhiên của mình thay vì cố thay đổi hoàn toàn. Trước khi kẻ, có thể chải gọn lông mày để dễ định hình hơn. Nếu lỡ kẻ quá tay, đừng lo lắng, chỉ cần dùng cọ tán nhẹ hoặc che khuyết điểm để chỉnh lại là được.

Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng lông mày đẹp là lông mày phù hợp với khuôn mặt, không nhất thiết phải chạy theo xu hướng. Chỉ cần nắm vững phương pháp 3 điểm và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ nhanh chóng kẻ được dáng mày gọn gàng, tự nhiên và tôn lên đường nét gương mặt.

Mascara Lông Mày 2 đầu PinkPunk Chì kẻ mày 2 in 1 Không Lem Dễ Dùng Cho Người Mới (280mg + 1.5g) FreeStyle Multi-Brow Pencil & Tint

Nơi mua: PinkPunk

Chì Kẻ Mày PERIPERA SPEEDY SKINNY BROW - 1.5mm Đỉnh Cao, Lông Mày Tự Nhiên, Bền Màu Cả Ngày

Nơi mua: PERIPERA

Chì Kẻ Lông Mày Tự Nhiên Lõi Sáp Siêu Mịn Kissme Heavy Rotation Eyebrow Pencil (0,09g)

Nơi mua: Kissme

Kẻ lông mày không hề khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần hiểu đúng nguyên tắc và kiên trì luyện tập, bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một đôi chân mày đẹp, giúp gương mặt rạng rỡ và cuốn hút hơn mỗi ngày.