Lời khuyên đến những gia đình tự trồng giá đỗ

Không ít gia đình thử tự làm giá đỗ vì tin rằng tự trồng là sạch, vừa tiết kiệm vừa an tâm hơn so với mua ngoài. Chỉ cần một ít đậu xanh, nước và vài dụng cụ đơn giản là đã có thể bắt đầu, nên nhiều người nghĩ đây là việc gần như ai cũng làm được. Thế nhưng sau vài lần thử, không ít người lại gặp tình trạng giá không như mong đợi: mẻ thì thân gầy, rễ dài loằng ngoằng, mẻ lại có mùi lạ, nhanh hỏng hoặc thậm chí hơi đắng. Có trường hợp làm đúng quy trình ban đầu nhưng các lần sau lại cho kết quả rất khác nhau, khó kiểm soát.

Điểm chung nằm ở chỗ những sai lệch này thường không đến từ nguyên liệu, mà xuất phát từ những thói quen nhỏ trong quá trình ngâm, ủ và chăm sóc... những thứ nhiều người vẫn làm theo cảm tính mà không để ý. Chính những chi tiết tưởng chừng không quan trọng này lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ giòn, độ sạch và chất lượng của giá đỗ sau khi thu hoạch.

Dưới đây là những điểm lưu ý cần tránh nếu bạn đang tự ủ giá đỗ tại nhà.

1. Ngâm đậu quá lâu hoặc quá ngắn

Ngâm đậu là bước khởi đầu nhưng lại rất dễ làm sai. Nếu ngâm quá lâu, hạt đậu dễ bị úng, lên men nhẹ, khi ủ sẽ có mùi và khó phát triển. Ngược lại, nếu ngâm chưa đủ thời gian, hạt chưa no nước sẽ nảy mầm kém, dẫn đến mẻ giá không đều.

Gợi ý: Thời gian ngâm hợp lý thường dao động từ 6-8 tiếng, tùy nhiệt độ nước và loại đậu.

2. Ủ trong môi trường không đủ tối

Nhiều người cho rằng chỉ cần để trong thùng là đủ, nhưng thực tế ánh sáng dù yếu vẫn có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của giá. Khi bị tiếp xúc với ánh sáng, giá đỗ dễ chuyển xanh, thân cứng và có vị đắng nhẹ. Đó là lý do giá ngoài hàng thường trắng và mập hơn vì được ủ trong điều kiện gần như tối hoàn toàn.

3. Tưới nước theo cảm tính

Một lỗi rất phổ biến là tưới nước không đều: lúc thì quá nhiều, lúc lại quên không tưới. Giá đỗ cần độ ẩm ổn định để phát triển. Nếu bị khô, mầm sẽ yếu và chậm lớn. Ngược lại, nếu ngập nước hoặc thoát nước kém, giá dễ bị úng và có mùi khó chịu. Tốt nhất nên duy trì nhịp tưới đều đặn 2-3 lần/ngày và đảm bảo nước thoát ra hoàn toàn sau mỗi lần tưới.

4. Dùng dụng cụ ủ không sạch hoặc bí khí

Nhiều gia đình tận dụng chai nhựa, rổ hoặc thùng kín để ủ giá, nhưng không vệ sinh kỹ hoặc không tạo lỗ thoát nước. Điều này dễ khiến môi trường bên trong bị bí, tích nước và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Kết quả là giá có thể bị nhớt, nhanh hỏng hoặc có mùi lạ.

5. Thu hoạch quá sớm hoặc để quá lâu

Thời điểm thu hoạch cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giá. Nếu lấy ra quá sớm, giá sẽ ngắn, chưa đủ độ giòn. Ngược lại, nếu để quá lâu, rễ dài, thân xơ và mất đi độ ngon ban đầu.

Gợi ý: Thông thường, sau 3-4 ngày ủ là thời điểm phù hợp để thu hoạch, khi thân giá vừa đủ mập và trắng.

Tự trồng giá đỗ tại nhà không khó, nhưng cũng không đơn giản là ngâm rồi để đó. Những chi tiết nhỏ như thời gian ngâm, cách tưới nước hay môi trường ủ đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thành phẩm. Chỉ cần điều chỉnh đúng những điểm này, bạn hoàn toàn có thể có những mẻ giá đỗ sạch, giòn và ngon ngay tại nhà thay vì phụ thuộc vào may rủi như nhiều người vẫn nghĩ.