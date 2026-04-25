Giữa vô số những gương mặt nổi lên trên mạng xã hội Trung Quốc, Đào Hỷ Nhi lại gây ấn tượng theo một cách rất khác. Không ồn ào thị phi hay khoe khoang quá đà, nữ blogger sinh năm 1993 khiến người xem cảm mến bằng hình ảnh nhẹ nhàng, phong thái chuẩn phu nhân danh môn cùng nhịp sống chậm rãi và đậm chất hưởng thụ như một tiểu thư bước ra từ những trang tiểu thuyết.

Các video của cô thường chỉ xoay quanh những khoảnh khắc đời thường như uống trà, cắm hoa, dạo vườn hay chăm sóc nhà cửa. Nhưng chính sự "đời thường" ấy khi đặt trong bối cảnh không gian sống xa hoa bậc nhất lại trở thành điều khiến cư dân mạng không khỏi tò mò và ngưỡng mộ.

Đào Hỷ Nhi là phú bà nổi tiếng xứ Trung

Một trong những điểm khiến Đào Hỷ Nhi trở nên đặc biệt chính là đời tư gần như kín như bưng. Được biết, cô từng có thời gian du học nước ngoài và gặp chồng trong giai đoạn này. Sau khi trở về Trung Quốc, cả hai kết hôn và xây dựng gia đình, hiện đã có một con trai.

Tuy nhiên, điều đáng nói là từ khi bắt đầu nổi tiếng cho đến nay, Đào Hỷ Nhi chưa từng công khai danh tính hay để lộ rõ diện mạo của chồng và con trên mạng xã hội. Trong các video, nếu có sự xuất hiện của người thân, cô thường khéo léo quay từ phía sau, che góc mặt hoặc chỉ ghi lại những khoảnh khắc rất thoáng qua. Sự kín đáo này không chỉ giúp cô giữ được ranh giới riêng tư mà còn khiến hình ảnh phú bà thêm phần bí ẩn, khác biệt hoàn toàn với xu hướng chia sẻ đời sống gia đình một cách công khai của nhiều influencer hiện nay.

Chồng cô thường xuất hiện che mặt

Còn con cái thì chỉ lộ phần sau, không nhận ra được

Hiện cô đang sinh sống cùng chồng và con trai trong một biệt phủ tứ hợp viện rộng khoảng 1.200m² tại khu Greentown Peach Blossom House - tổ hợp dinh thự nổi tiếng dành cho giới thượng lưu.

Căn nhà này đã được gia đình chồng cô mua từ những năm 2000 và mang tính chất thừa kế. Trong tổng diện tích 1.200m², phần xây dựng chiếm khoảng 745m², phần còn lại dành cho sân vườn, hồ cá và các không gian cảnh quan. Dù đã rất rộng nhưng theo nhiều người, diện tích này trong khu Đào Hoa Nguyên vẫn chỉ được xem là “khiêm tốn” so với mặt bằng chung của giới siêu giàu.

Biệt thự ở Đào Hoa Nguyên được xây dựng theo phong cách Trung Hoa

Hình ảnh căn biệt phủ của gia đình cô từ trên cao

Rộng đến mức cô không dám ở một mình

Bước qua cổng chính, toàn bộ không gian mở ra như một bối cảnh phim cổ trang. Kiến trúc tứ hợp viện với nhiều gian nhà bố trí đối xứng, liên kết bằng hành lang và sân trong tạo nên cảm giác vừa kín đáo, vừa bề thế.

Các chi tiết từ mái nhà, cột gỗ đến hoa văn chạm khắc đều được thực hiện bằng vật liệu cao cấp, đặc biệt là gỗ quý, với độ hoàn thiện tinh xảo. Không gian này khiến nhiều người liên tưởng đến những cung điện cổ, thể hiện rõ sự bề thế của gia chủ.

Các khu nhà trong biệt phủ không chỉ đơn thuần là nơi sinh hoạt mà còn được phân chia rõ ràng theo từng mục đích. Khu tiếp khách và phòng khách được thiết kế rộng rãi, thường xuất hiện trong các video của Đào Hỷ Nhi với nội thất tinh giản nhưng sang trọng. Các phòng ngủ, phòng thay đồ và không gian riêng tư được bố trí tách biệt, đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối.

Bên cạnh đó là hàng loạt không gian chức năng mang tính hưởng thụ. Biệt phủ sở hữu phòng gym, phòng tập yoga, phòng vẽ tranh, thư viện, rạp chiếu phim và cả phòng golf trong nhà - những tiện ích thường chỉ thấy ở resort cao cấp. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét nếu không biết trước, rất dễ nhầm đây là một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn thay vì nhà riêng.

Chưa hết, phần sân vườn mới thực sự là "trái tim" của toàn bộ dinh thự. Diện tích ngoài trời chiếm phần lớn, được phủ kín bởi cây cổ thụ, cây cảnh quý hiếm luôn được cắt tỉa định kỳ. Ở trung tâm là hồ cá koi - điểm nhấn phong thủy và cũng là nơi Đào Hỷ Nhi dành nhiều thời gian chăm sóc. Ngoài ra còn có khu trồng hoa, vườn rau, hòn non bộ và các góc tiểu cảnh mang đậm chất Á Đông.

Không gian này không chỉ để ngắm mà còn phục vụ trực tiếp cho lối sống hàng ngày. Những buổi trà chiều, dạo vườn hay tụ họp bạn bè đều diễn ra ngay trong khuôn viên nhà. Gia đình cô thậm chí có đầu bếp riêng và các dịch vụ như làm đẹp hay chụp ảnh cũng được đưa tận nơi, biến biệt phủ thành một thế giới khép kín đúng nghĩa.

Không gian rộng lớn đến mức chính chủ nhân cũng từng thừa nhận cô "không dám ở một mình". Nhưng cũng chính sự rộng rãi ấy lại tạo nên cảm giác sống trong một phủ đệ thực thụ - nơi mỗi góc nhỏ đều mang giá trị thẩm mỹ và thể hiện rõ đẳng cấp của gia chủ.