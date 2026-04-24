Con gái đại gia xi măng cưới thiếu gia Đà Nẵng: Tậu duplex hạng sang làm nhà tân hôn, sống đời công chúa đích thực

Bạch Dương (sinh năm 2005) là TikToker được nhiều người yêu thích nhờ ngoại hình xinh xắn và tính cách gần gũi, dễ thương. Sở hữu hơn 600.000 người theo dõi, cô nàng còn gây chú ý với gia thế “khủng” khi là con gái của đại gia xi măng tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Năm 2025, khi vừa tròn 20 tuổi, Bạch Dương chính thức "bỏ cuộc chơi" để lên xe hoa với chồng là thiếu gia Đà Nẵng, hơn cô 2 tuổi. Từ lúc công khai hẹn hò đến khi về chung một nhà, chuyện tình của cặp đôi luôn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ cư dân mạng.

Cuộc sống của cặp đôi “môn đăng hộ đối” khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi độ giàu có, sang xịn. Sau đám cưới, cả hai nhanh chóng dọn ra ở riêng, lựa chọn một căn hộ hạng sang tại trung tâm Hà Nội làm nhà tân hôn. Không gian sống này thường xuyên xuất hiện trong các vlog đời thường mà Bạch Dương đăng tải trên MXH, góc nào cũng toát lên vẻ xa hoa, hiện đại.

Căn hộ của vợ chồng Bạch Dương có diện tích khoảng 145m², là một trong những căn đẹp nhất của tòa nhà. Cùng dạo một vòng để khám phá không gian sống sang xịn, chỉn chu của cặp đôi nhé!

Sảnh ra vào

Khu vực sảnh căn hộ của vợ chồng Bạch Dương được bố trí gọn gàng, hiện đại với đèn cảm biến tiện lợi. Điểm nhấn là tủ giày tích hợp gương soi toàn thân, vừa tăng cảm giác rộng rãi vừa tạo góc check-in đẹp mắt. Bên trong tủ thiết kế khá rộng, có chỗ ngồi thay giày và chỉnh trang nhanh trước khi ra ngoài. Tổng thể không cầu kỳ nhưng đủ tinh tế, vừa tiện dụng vừa “ăn điểm” thẩm mỹ.

Phòng khách

Không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng với bộ sofa êm ái kết hợp tivi cỡ lớn, tạo cảm giác thoải mái khi sinh hoạt. Điểm nhấn nằm ở khu kệ tivi với mặt đá tự nhiên bo tròn mềm mại, mang lại vẻ hiện đại mà không bị thô cứng. Phần trần ốp gương đen giúp “ăn gian” chiều cao, tạo hiệu ứng không gian sâu và thoáng hơn. Kết hợp cùng hệ đèn bố trí hợp lý, tổng thể phòng khách vừa sang trọng vừa dễ chịu.

Phòng bếp

Khu bếp được thiết kế theo kiểu mở, liền mạch với phòng khách nên tổng thể luôn rộng rãi và thông thoáng. Vợ chồng Bạch Dương đầu tư khá mạnh tay vào các tiện ích hiện đại như: giá bát và kệ gia vị nâng hạ điện, tủ lạnh thông minh, ổ cắm tích hợp sạc không dây. Bên cạnh đó là bồn rửa đa chế độ nước cùng máy lọc nước nhiều chức năng, giúp việc nấu nướng và sinh hoạt hàng ngày trở nên tiện lợi, gọn gàng hơn.

Phòng làm việc nhỏ

Cạnh phòng khách là góc làm việc được cải tạo từ phòng ngủ cũ, ngăn cách bằng cửa kính nên vẫn giữ được cảm giác thông thoáng. Không gian nổi bật với chiếc đèn tròn treo giữa phòng, tạo vibe vừa chill vừa hiện đại. Phía sau bàn làm việc là hệ kệ tủ gọn gàng, đủ chỗ cho các vật dụng cần thiết. Diện tích không quá lớn nhưng nhờ bố trí hợp lý nên vẫn mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Phòng ngủ master

Phòng ngủ master được vợ chồng Bạch Dương cải tạo nhẹ so với thiết kế ban đầu, tách riêng khu tắm và toilet để tăng sự tiện lợi và riêng tư. Hệ tủ đồ sử dụng kính đen trong suốt, vừa sang trọng vừa dễ quan sát, cũng là góc quen thuộc để cô nàng quay clip makeup. Không gian giữ phong cách tối giản hiện đại với tông màu trung tính dịu mắt, hạn chế bày biện để ưu tiên cảm giác nghỉ ngơi.