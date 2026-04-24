Đừng nhét 7 thứ này vào tủ lạnh nữa: Càng bảo quản càng mất tiền oan

Không ít gia đình có thói quen "nhét tất cả vào tủ lạnh cho chắc", vô tình khiến đồ ăn vừa tốn tiền vừa nhanh hỏng hơn. Dưới đây là 7 loại thực phẩm phổ biến nên cân nhắc trước khi cho vào tủ lạnh.

1. Hải sản đã nấu chín để qua đêm

Hải sản vốn giàu đạm và rất dễ biến chất nếu bảo quản không đúng cách. Nhiều người cho rằng chỉ cần để tủ lạnh là có thể ăn lại vào ngày hôm sau, nhưng thực tế, hải sản nấu chín để lâu có nguy cơ phát sinh vi khuẩn gây hại.

Một số trường hợp ghi nhận người ăn lại hải sản để qua đêm bị rối loạn tiêu hóa như nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Cách an toàn nhất vẫn là chỉ nấu vừa đủ cho một bữa, hạn chế để thừa.

2. Khoai tây, khoai lang

Nhiều người có thói quen cho tất cả rau củ vào tủ lạnh, nhưng khoai tây và khoai lang lại không phù hợp với môi trường ẩm lạnh. Nhiệt độ thấp khiến tinh bột chuyển hóa nhanh hơn, làm khoai dễ nảy mầm và thay đổi cấu trúc.

Khoai đã nảy mầm có thể sinh ra độc tố không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất nên bảo quản khoai ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp.

3. Trái cây nhiệt đới như chuối, xoài, sầu riêng

Các loại trái cây nhiệt đới quen thuộc thường phát triển trong môi trường ấm. Khi cho vào tủ lạnh quá sớm, chúng dễ bị "sốc nhiệt", nhanh thâm vỏ, mất mùi vị hoặc bị mềm nhũn.

Chuối là ví dụ điển hình: để lạnh khiến vỏ nhanh đen nhưng phần ruột chưa chắc giữ được chất lượng. Nếu mua nhiều, nên để ở nhiệt độ phòng và chỉ làm lạnh khi đã gọt hoặc chế biến.

4. Bánh mì

Không ít gia đình cất bánh mì trong tủ lạnh để tránh mốc, nhưng điều này lại khiến bánh nhanh khô và cứng. Nhiệt độ thấp làm tinh bột trong bánh bị "lão hóa" nhanh hơn, khiến bánh mất độ mềm xốp ban đầu.

Cách tốt hơn là bọc kín bánh và để nơi khô ráo ở nhiệt độ phòng. Nếu cần bảo quản lâu, có thể cấp đông rồi nướng lại khi ăn.

5. Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi thường được nghĩ là nên để lạnh để giữ tươi lâu. Tuy nhiên, môi trường lạnh ẩm có thể khiến lớp vỏ dễ bị biến đổi, ảnh hưởng đến hương vị phần ruột bên trong.

Một số trường hợp ghi nhận trái cây họ cam quýt để lạnh lâu dễ xuất hiện vị đắng nhẹ hoặc nhanh bị mốc hơn so với khi để ở nhiệt độ phòng.

6. Mật ong

Mật ong vốn có khả năng bảo quản tự nhiên khá tốt, nên không cần thiết phải cho vào tủ lạnh. Khi để lạnh, mật ong dễ bị kết tinh, chuyển sang dạng đặc và khó sử dụng.

Ngoài ra, môi trường ẩm trong tủ lạnh có thể làm giảm chất lượng mật ong sau khi mở nắp. Chỉ cần để mật ong ở nơi khô ráo, thoáng mát là đủ.

7. Các loại hạt

Hạt khô như hạnh nhân, óc chó, hạt điều… thường được cho vào tủ lạnh với mục đích bảo quản lâu hơn. Tuy nhiên, môi trường ẩm có thể khiến hạt dễ bị mốc nếu không đóng kín kỹ.

Hạt bị mốc có thể sinh ra độc tố không tốt cho sức khỏe. Cách tốt nhất là bảo quản trong hộp kín, đặt ở nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp.

Đừng biến tủ lạnh thành "kho chứa vô hạn"

Tủ lạnh rất hữu ích, nhưng không phải "càng cho nhiều càng tốt". Một số thực phẩm phù hợp với nhiệt độ phòng hơn, giúp giữ nguyên hương vị và hạn chế lãng phí.

Chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ trong bảo quản thực phẩm, nhiều gia đình có thể giảm đáng kể tình trạng đồ ăn nhanh hỏng – đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí đi chợ mỗi tháng.