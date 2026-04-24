Mỹ nữ băng qua đường khiến cả con phố bừng sáng: Từ thần thái đến style đều cuốn dã man

Mới đây, một đoạn clip về Tóc Tiên được người hâm mộ quay lại khi đang qua phố đã hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok, đơn giản vì visual quá sáng và thần thái quá cuốn. Trong clip, Tóc Tiên bước đi giữa phố với nụ cười rạng rỡ, năng lượng tươi tắn. Điều làm dân tình mê mẩn không chỉ là body nuột nà hay khí chất ngôi sao vốn có, mà còn là cảm giác cô gần như "phát sáng" giữa khung hình, biến một khoảnh khắc rất bình thường thành một cảnh tượng trong phim điện ảnh.

Tóc Tiên băng qua đường khiến cả con phố bừng sáng (Nguồn: Tiktok)

Một phần lớn sức hút đến từ outfit mà nữ ca sĩ diện. Được biết đây là item đến từ brand Việt = Rechic. Thiết kế váy ngắn mang tinh thần tối giản nhưng cực kỳ tôn dáng. Phần cổ chéo tạo điểm nhấn tinh tế ở phần vai và xương quai xanh, đồng thời giúp tổng thể trông mềm mại, thanh thoát hơn. Phom váy đứng dáng ôm vừa đủ, không quá bó nhưng vẫn khéo tôn đường cong, làm nổi bật vóc dáng săn chắc vốn là lợi thế của Tóc Tiên.

Gam be nhẹ nhàng cũng là lựa chọn rất đắt giá. Đây là kiểu màu vừa sang, vừa dễ tạo cảm giác thanh lịch, lại tôn da tốt nên lên hình đặc biệt nịnh mắt. Kết hợp cùng chất liệu có độ đứng phom, bộ váy mang cảm giác chỉn chu nhưng không cứng nhắc, nữ tính mà vẫn hiện đại.

Tóc Tiên còn phối cùng giày cao gót cùng tông, một chi tiết nhỏ nhưng giúp tổng thể liền mạch và kéo hiệu ứng chân dài thêm đáng kể. Chính kiểu phối monochrome này khiến outfit nhìn càng sang và có cảm giác "quiet luxury" rất hợp tinh thần thời trang hiện tại.

Điểm hay ở set đồ này là nhìn đơn giản nhưng cực dễ học theo. Đây là kiểu váy mà chỉ cần mặc lên đã có cảm giác gọn gàng, thanh lịch mà không phải suy nghĩ nhiều. Cũng dễ hiểu vì sao chỉ một clip đi bộ qua đường lại khiến nhiều người ngay lập tức hỏi xin info bộ đồ.

Nếu mê vibe tương tự của Tóc Tiên, có thể tìm đến những thiết kế mini dress cổ lệch vai, váy suông ôm nhẹ hoặc dáng sheath tối giản mang tông be, kem, champagne. Những kiểu váy có chi tiết draping nhẹ ở ngực, cổ chéo hoặc cut bất đối xứng cũng là lựa chọn rất đáng thử vì vừa tôn vai vừa giúp outfit trông có điểm nhấn hơn dù không cần quá nhiều phụ kiện.

Ngoài ra, các mẫu váy ngắn phom đứng từ tweed mềm, satin lì hoặc crepe dày cũng mang lại tinh thần thanh lịch kiểu tương tự. Phối cùng pumps mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh đồng màu là đã có ngay công thức mặc đẹp rất dễ áp dụng cho tiệc tối, hẹn hò hay đi sự kiện nhẹ.

