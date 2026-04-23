"Tra nam màn ảnh" bị dân mạng ghét cay đắng: 34 tuổi lấy vợ đẹp như hoa, sinh con quốc tịch Mỹ, ở biệt thự đỉnh như resort 5*

Lương Thế Thành (sinh năm 1982) đang là cái tên khiến khán giả “nóng máu” trên màn ảnh khi đảm nhận vai doanh nhân Dũng trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc . Nhân vật của anh gây ức chế bởi hình ảnh người chồng nhu nhược, liên tục nói dối và ngoại tình, đưa ra những lựa chọn khiến người xem không khỏi bức xúc. Diễn xuất chân thật, nhập vai đến nơi đến chốn của Lương Thế Thành khiến nhiều người thừa nhận “ghét cay ghét đắng” mỗi khi anh xuất hiện.

Trái ngược hoàn toàn với hình tượng “tra nam” trên phim, ngoài đời Lương Thế Thành lại ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Cưới vợ năm 2016, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nữ diễn viên Thúy Diễm - một trong những mỹ nhân luôn giữ được phong độ nhan sắc trẻ trung, ổn định của Vbiz. Cặp đôi hiện có con trai Bảo Bảo, sinh ra tại Mỹ và mang quốc tịch Mỹ. Trong một lần tham gia show thực tế cách đây vài năm, Lương Thế Thành gây ấn tượng khi tự tay nấu ăn, chăm con, ru con ngủ vô cùng thuần thục khi vợ vắng nhà. Có thể thấy, khác xa vai diễn đầy thị phi trên màn ảnh, ngoài đời anh lại là hình mẫu người đàn ông của gia đình, luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cho vợ con.

Không chỉ có hôn nhân viên mãn, cuộc sống của Lương Thế Thành - Thúy Diễm còn gây chú ý bởi không gian sống đáng mơ ước. Cặp đôi hiện sinh sống trong căn biệt thự rộng 200m² tại TP.HCM, được hoàn thiện vào năm 2023. Trước đó, cả hai từng ở một cơ ngơi cũng khang trang không kém, nhưng tổ ấm hiện tại có lợi thế rộng rãi hơn, được bố trí thêm phòng riêng cho con, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Toàn cảnh biệt thự của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Biệt thự của vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy ba tông màu chủ đạo là đen, trắng và be làm chủ đạo, tạo nên tổng thể tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Với diện tích khoảng 200m², không gian bên trong được bố trí theo lối thiết kế mở, hạn chế vách ngăn để ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa khắp các khu vực, mang lại cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Cặp đôi dành nhiều tâm huyết cho việc hoàn thiện tổ ấm, đặc biệt ở khâu trang trí nội thất. Các chi tiết được lựa chọn có chủ đích, từ tranh nghệ thuật treo tường đến cây xanh, tất cả đều góp phần tạo nên những điểm nhấn sinh động mà không làm mất đi sự hài hòa chung. Vào những dịp lễ Tết hay ngày đặc biệt, căn nhà lại được “làm mới” bằng hoa tươi và các món decor tinh tế, mang đến không khí ấm áp, gần gũi. Khu vực bếp là một trong những nơi được Thúy Diễm thường xuyên cắm hoa tươi, vừa tạo cảm hứng nấu nướng, vừa giúp không gian tràn đầy sức sống.

Trước cổng biệt thự được vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm trang trí nhiều cây hoa mỗi dịp lễ Tết

Không gian phòng khách rộng rãi với thiết kế mở thoáng đãng

Hệ cửa kính giúp đón ánh sáng vào nhà

Khu vực phòng khách là nơi lý tưởng để diễn ra những buổi tiệc nhỏ

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm rất thích trang hoàng nhà cửa mỗi dịp lễ Tết

Không gian phòng bếp tiện nghi, hiện đại

Khu vực bàn đảo bếp thường xuyên được Thúy Diễm trang trí hoa tươi

Trong nhà có nhiều tranh ảnh nghệ thuật

Góc check-in yêu thích của Thúy Diễm trong biệt thự