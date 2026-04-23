"Đối thủ của Chi Pu" giờ đã là mẹ 1 con: Nhan sắc ngày càng cuốn hút, style xịn đẹp thôi rồi

Mai Vân Trang là gương mặt quen thuộc với giới trẻ, sở hữu tổng cộng gần 400.000 người theo dõi trên Facebook và TikTok. Cô hoạt động trong vai trò beauty blogger, người mẫu ảnh và từng góp mặt trong một số MV ca nhạc đình đám. Nhắc đến Mai Vân Trang, nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh nàng Tấm trong MV "Anh ơi ở lại", nơi cô vào vai “đối thủ” của Chi Pu, gây ấn tượng mạnh mẽ với nhan sắc ngọt ngào và vẻ ngoài xinh đẹp.
Ở thời điểm hiện tại, Mai Vân Trang đã là mẹ bỉm một con nhưng vẫn giữ vững phong độ cả về ngoại hình lẫn phong cách. Mỗi lần lên đồ, cô đều ghi điểm với gu thời trang tinh tế, tôn lên vóc dáng thon gọn, mảnh mai, khó nhận ra đã trải qua sinh nở.
Ngắm loạt outfit của Mai Vân Trang, chị em dễ dàng “bỏ túi” không ít ý tưởng mix đồ vừa xinh xắn, sành điệu, thanh lịch, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh từ đi chơi đến đi tiệc.