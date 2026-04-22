Anh Tây sốc nặng sau khi may vest ở Hội An, có thể là "tương tư" Việt Nam cả đời

Trải nghiệm may đo ở Hội An đang dần trở nên nổi tiếng, đặc biệt với du khách quốc tế. Hàng loạt các video được khách nước ngoài đăng tải trên các nền tảng MXH chia sẻ hoạt động này đều đạt lượng người quan tâm lớn, và đây cũng là một trường hợp như thế. Một tài khoản TikTok có tên @explorewithjohan thuộc sở hữu của một du khách có cơ hội đến Việt Nam du lịch đã chia sẻ hành trình đi may đo suit tại Hội An và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Điều thú vị là chính chủ tự nhận mình là người “ghét shopping”, nhưng trải nghiệm lần này lại khiến anh phải đổi ý hoàn toàn.

Trong phần caption, du khách này viết: “For a guy that hates shopping, this was actually a pretty cool experience! Hoi An in Vietnam is famous for their tailor made clothes and I got to say they lived up to their reputation.” (tạm dịch: Đối với một người ghét mua sắm như tôi, đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời! Hội An ở Việt Nam nổi tiếng với quần áo may đo và tôi phải nói rằng họ đã chứng minh được danh tiếng của mình. ). Đồng thời anh cũng cho biết mình đã ghé Ba Ri Tailor - một trong những tiệm may được đánh giá cao tại khu vực. Thành quả là 2 bộ suit cùng 4 chiếc áo sơ mi với tổng chi phí khoảng 500 USD - mức giá mà anh nhận xét là “quá hời” so với chất lượng nhận được.

Theo đoạn video, trải nghiệm may đo tại đây diễn ra khá bài bản và chuyên nghiệp. Ngay khi bước vào tiệm, anh được tư vấn kỹ về kiểu dáng phù hợp với vóc dáng và nhu cầu sử dụng. Sau đó là bước đo đạc chi tiết từng số đo cơ thể, từ vai, ngực, eo cho đến chiều dài tay và ống quần. Tiếp theo, anh lựa chọn chất liệu, màu sắc và các chi tiết nhỏ như kiểu ve áo, khuy hay form dáng tổng thể. Chỉ sau thời gian ngắn, bộ suit đã được hoàn thiện để thử fitting. Ở bước này, thợ may tiếp tục chỉnh sửa thêm để đảm bảo trang phục ôm vừa vặn, đúng form và tôn dáng nhất có thể.

Thành phẩm cuối cùng khiến không ít người bất ngờ. Bộ suit lên dáng gọn gàng, vừa vặn, trông chỉn chu và sang hơn hẳn so với những gì nhiều người hình dung về dịch vụ may nhanh trong thời gian ngắn. Chính điều này cũng khiến phần bình luận bên dưới video trở nên sôi động, khi nhiều netizen dành lời khen cho tay nghề thợ may Hội An. Không ít người bày tỏ sự thích thú và cho rằng mức giá như vậy là quá hợp lý cho một trải nghiệm “đo ni đóng giày” đúng nghĩa.

Thực tế, việc du khách quốc tế đến Việt Nam - đặc biệt là Hội An - để may đồ đang dần trở thành một trào lưu. Không chỉ đơn thuần là mua sắm, đây còn là một trải nghiệm mang tính “local” rất riêng, nơi khách hàng được trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra trang phục của mình. Với chất lượng may tốt, thời gian hoàn thiện nhanh và chi phí dễ tiếp cận hơn nhiều so với các nước phương Tây, Hội An ngày càng được xem là điểm đến cực hot cho những ai muốn sở hữu những bộ đồ được may đo riêng mà không cần chi quá nhiều tiền.