Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây khế

Không khó để bắt gặp những cây khế được trồng trong sân nhà, nhưng không phải cây nào cũng cho quả đều và ngon như mong đợi. Có những cây nhìn vẫn xanh tốt, tán rộng nhưng lại rất ít trái, hoặc có quả thì nhỏ, vị chua gắt, nhanh rụng. Điều này khiến nhiều người cho rằng do giống cây không tốt hoặc do thời tiết.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người trồng lâu năm, phần lớn vấn đề lại nằm ở cách chăm sóc, từ vị trí trồng, chế độ nước đến việc cắt tỉa và bón phân. Những sai sót tưởng chừng nhỏ, nếu kéo dài, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra hoa và đậu quả của cây khế qua từng mùa.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà các gia đình nên nắm rõ nếu đang trồng loại cây này.

Thứ nhất, không nên trồng khế ở vị trí thiếu ánh sáng

Khế là cây ưa sáng, cần ánh nắng trực tiếp để duy trì quá trình quang hợp và hình thành hoa, quả. Trong điều kiện thiếu sáng, cây vẫn có thể sống nhưng sinh trưởng chậm, tán yếu và đặc biệt là rất ít ra hoa. Nhiều trường hợp trồng khế sát tường nhà hoặc dưới bóng cây lớn khiến cây “xanh nhưng không có quả”. Đây là sai lầm khá phổ biến. Để cây phát triển ổn định, nên trồng ở vị trí thông thoáng, có ánh nắng chiếu vào ít nhất vài giờ mỗi ngày.

Thứ hai, tưới nước cần đều nhưng không được để úng

Cây khế cần độ ẩm nhất định, nhất là vào giai đoạn ra hoa và nuôi quả. Tuy nhiên, đây không phải là loại cây chịu úng tốt. Nếu đất giữ nước quá lâu, bộ rễ sẽ bị thiếu oxy, dẫn đến thối rễ và kéo theo hiện tượng vàng lá, rụng quả.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là tưới nhiều hay ít, mà là đảm bảo đất luôn có khả năng thoát nước tốt. Sau mỗi trận mưa lớn, nếu thấy nước đọng lâu quanh gốc, cần xử lý ngay để tránh ảnh hưởng đến cây.

Thứ ba, cần cắt tỉa để cây không bị rậm mà yếu

Khế là loại cây phát triển tán khá nhanh. Nếu để tự nhiên, cành sẽ mọc dày và chồng chéo lên nhau, khiến ánh sáng khó lọt vào bên trong. Điều này không chỉ làm giảm khả năng ra hoa mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh. Việc cắt tỉa định kỳ, loại bỏ cành già, cành sâu bệnh, cành mọc chen chúc sẽ giúp cây thông thoáng hơn, đồng thời tập trung dinh dưỡng nuôi những cành khỏe, từ đó nâng cao chất lượng quả.

=

Thứ tư, bón phân đúng thời điểm quan trọng hơn bón nhiều

Không ít người có thói quen bón phân liên tục với hy vọng cây nhanh lớn, nhiều quả. Tuy nhiên, với cây khế, việc bón phân cần có thời điểm rõ ràng. Sau khi thu hoạch là lúc cây cần được bổ sung dinh dưỡng để phục hồi. Trước giai đoạn ra hoa, việc bón phân sẽ giúp kích thích quá trình hình thành nụ. Khi cây đã đậu quả, cần bổ sung thêm để nuôi quả phát triển.

Ngược lại, nếu bón không đúng thời điểm hoặc bón quá nhiều, cây có thể phát triển mạnh về lá nhưng lại kém ra hoa, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Thứ năm, không nên chủ quan với sâu bệnh, đặc biệt là ruồi đục quả

Một trong những vấn đề thường gặp nhất ở cây khế là ruồi đục quả. Loại côn trùng này có thể đẻ trứng vào quả non, khiến quả bị hỏng từ bên trong dù bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, nếu tán cây quá rậm hoặc môi trường ẩm, cây cũng dễ bị rệp hoặc nấm lá. Để hạn chế, cần giữ vườn thông thoáng, thu gom quả rụng và theo dõi tình trạng cây thường xuyên để xử lý kịp thời.

Cây khế không phải là loại cây khó trồng, nhưng để cây ra quả đều, chất lượng ổn định và duy trì lâu dài, người trồng cần hiểu rõ đặc tính của nó. Từ ánh sáng, nước, cách cắt tỉa đến chế độ dinh dưỡng, mỗi yếu tố đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây.

Chỉ cần điều chỉnh đúng những điểm cơ bản này, cây khế trong vườn không chỉ xanh tốt mà còn cho quả đều đặn qua từng mùa.