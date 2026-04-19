Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây lộc vừng

Cây lộc vừng từ lâu được xem là một trong những loại cây cảnh quen thuộc trong không gian sống của nhiều gia đình Việt. Không chỉ tạo bóng mát, loài cây thân gỗ này còn gây ấn tượng bởi những chùm hoa rủ dài, nở rộ theo mùa với hương thơm nhẹ.

Theo đặc tính sinh trưởng, lộc vừng thường ra hoa từ khoảng tháng 3 đến tháng 8, khi đó tán cây trở nên rực rỡ và giàu sức sống. Sắc đỏ nổi bật trên nền lá xanh không chỉ tạo hiệu ứng thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho may mắn, cát tường.

Trong quan niệm dân gian, lộc vừng còn nằm trong bộ ba cây cảnh mang ý nghĩa tốt lành, đi cùng với cây sung (biểu trưng cho phúc) và vạn tuế (biểu trưng cho thọ). Chính vì vậy, việc nhiều gia đình trồng lộc vừng không đơn thuần là làm đẹp cảnh quan mà còn gửi gắm mong muốn về đời sống đủ đầy, bền vững.

Tuy nhiên, không phải cứ trồng lộc vừng là mang lại lợi ích. Nếu trồng hoặc đặt chậu sai vị trí và chăm sóc không phù hợp, cây có thể gây ra những bất tiện, thậm chí ảnh hưởng đến không gian sống. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi trồng cây lộc vừng mà mọi người nên nhớ:

1. Nên trồng cây phía trước nhà

Cây lộc vừng là cây cảnh ưa sáng do đó trồng cây lộc vừng nên trồng trước nhà. Nếu nhà có đất rộng thì nên trồng cây lộc vừng xuống đất, nếu không thì bạn nên trồng dạng bonsai lộc vừng.

Tránh không trồng cây lộc vừng sau nhà, vì như vậy sẽ không tốt cho phong thủy. Đó là bởi người xưa cho rằng tài lộc và may mắn thì phải đón phía trước không đón cửa sau.

2. Không trồng cây chắn giữa lối đi

Một trong những lưu ý quan trọng là không nên trồng lộc vừng chắn ngay giữa lối đi ra vào. Theo phong thủy, vị trí này có thể cản trở sự lưu thông của luồng khí, khiến không gian trở nên bí bách, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cảm giác tổng thể của ngôi nhà. Thay vào đó, vị trí phù hợp hơn là trồng lệch sang hai bên, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giữ lối đi thông thoáng.

Đặc biệt, khi trồng lộc vừng ngoài sân vườn, mọi người cũng phải chú ý chúng có thể thành cây to lớn, sẽ chắn lối đi lại nên cần tỉa cây, tránh để cây tạo thành thế độc thụ và cây to chắn sáng vào nhà.

3. Không nên trồng cây sát nhà hoặc sát tường

Việc trồng cây quá sát nhà hoặc sát tường cũng tiềm ẩn rủi ro. Lộc vừng là loại cây có bộ rễ phát triển mạnh, thân và tán đều có thể đạt kích thước lớn khi trưởng thành. Nếu không kiểm soát khoảng cách hợp lý, rễ cây có thể ảnh hưởng đến nền móng, trong khi cành lớn dễ gây nguy hiểm khi gãy đổ khi điều kiện thời tiết xấu. Trồng cây trong chậu với kích thước nhỏ hơn sẽ hạn chế được phần nào những rủi ro này.

Để lộc vừng sinh trưởng tốt và cho hoa đẹp, việc chăm sóc đúng cách đóng vai trò quan trọng. Cây cần được tưới nước đều đặn, trung bình 2 lần/ngày. Khi tưới, mọi người nên tập trung vào phần gốc, hạn chế tưới trực tiếp lên lá để tránh tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Nếu cần làm sạch lá, chỉ nên phun sương nhẹ vào buổi sáng để lá kịp khô trong ngày.

Lộc vừng là loài ưa sáng, do đó nên trồng hoặc đặt cây ở vị trí có nhiều ánh nắng. Tuy nhiên, với cây non, cần tránh ánh nắng quá gắt để hạn chế hiện tượng héo úa. Về dinh dưỡng, đây là loại cây có sức sống tốt, không phụ thuộc quá nhiều vào phân bón. Trong điều kiện đất đủ dinh dưỡng, chỉ cần bổ sung phân hữu cơ định kỳ hoặc bón nhẹ khi cây bước vào giai đoạn chuẩn bị ra hoa.

Có thể thấy, lộc vừng là loại cây vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa mang ý nghĩa tinh thần đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, để cây thực sự phát huy ưu điểm, người trồng cần hiểu rõ đặc tính và có cách bố trí, chăm sóc hợp lý, thay vì trồng theo phong trào hoặc quan niệm cảm tính.

(Tổng hợp)