Sau 3 năm sống tối giản, ở tuổi 38, tôi bỏ 7 thứ trong nhà và đổi lại là không gian rộng hơn, ít việc nhà hơn, nhiều tự do hơn

Nhiều người nghĩ muốn sống thoải mái thì phải có nhà lớn, nội thất đắt tiền, tủ quần áo đầy ắp đồ. Nhưng sau 3 năm theo đuổi lối sống tối giản, một phụ nữ 38 tuổi nhận ra: thứ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn không phải là mua thêm, mà là bớt đi đúng chỗ.

Nhà không rộng hơn về diện tích, nhưng lại rộng hơn về cảm giác sống. Công việc nhà giảm đi đáng kể. Thời gian rảnh nhiều hơn. Và quan trọng nhất, tâm trí bớt bận rộn vì đồ đạc.

Nếu bạn từng thấy nhà mình lúc nào cũng bừa bộn, dọn mãi không xong, có thể vấn đề không nằm ở việc bạn chưa đủ chăm – mà ở việc bạn đang giữ quá nhiều thứ không cần thiết.

Dưới đây là 7 món đồ phổ biến đã được loại bỏ trong hành trình tối giản – cũng là những thứ nhiều gia đình đang giữ chỉ vì… chưa có dịp bỏ.

1. Bàn trà quá lớn trong phòng khách

Trước đây, bàn trà càng to càng được xem là sang. Nhưng với những căn hộ diện tích vừa phải, một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng khách có thể chiếm phần lớn lối đi, khiến không gian trở nên chật chội hơn.

Ngoài ra, mặt bàn rộng thường trở thành nơi đặt đủ thứ linh tinh: điều khiển, sách báo, cốc uống nước, đồ ăn vặt… khiến phòng khách lúc nào cũng trông bừa bộn.

Thay bằng một bàn nhỏ đặt cạnh sofa, không gian trở nên thoáng hơn, dễ di chuyển hơn mà vẫn đủ tiện dụng.

2. Sofa chữ L có phần ghế dài ít khi sử dụng

Sofa chữ L từng là lựa chọn phổ biến vì cảm giác sang trọng và rộng rãi. Nhưng thực tế, phần ghế dài thường ít được sử dụng thường xuyên, trong khi lại chiếm nhiều diện tích.

Sau một thời gian sử dụng, nhiều người nhận ra ghế dài không thật sự cần thiết, thậm chí còn khiến việc sắp xếp phòng khách trở nên khó khăn hơn.

Một chiếc sofa thẳng, kích thước vừa phải giúp không gian gọn gàng và linh hoạt hơn nhiều.

3. Máy chạy bộ bỏ không trong góc nhà

Máy chạy bộ là một trong những món đồ dễ mua theo cảm hứng nhất. Ban đầu, ai cũng nghĩ sẽ chăm tập thể dục tại nhà. Nhưng sau vài tháng, nhiều máy trở thành nơi treo quần áo hoặc đặt đồ tạm.

Một thiết bị lớn, ít sử dụng sẽ nhanh chóng biến thành gánh nặng không gian.

Thay vì để máy chiếm diện tích, nhiều người chuyển sang đi bộ ngoài trời hoặc tập những bài tập đơn giản, vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ duy trì lâu dài.

4. Quá nhiều thùng rác trong nhà

Mỗi phòng một thùng rác tưởng tiện, nhưng thực tế lại khiến việc dọn dẹp trở nên phức tạp hơn.

Nhiều thùng rác đồng nghĩa với việc phải thay túi rác nhiều lần, dễ phát sinh mùi và tốn thời gian xử lý.

Giữ số lượng thùng rác vừa đủ giúp việc vệ sinh đơn giản hơn và giảm bớt công việc nhà mỗi ngày.

5. Thảm trải sàn ở khắp nơi

Thảm phòng khách, thảm bếp, thảm cửa… nhìn thì đẹp nhưng lại rất dễ bám bụi và khó vệ sinh.

Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, thảm có thể nhanh chóng trở thành nơi tích tụ vi khuẩn.

Loại bỏ bớt thảm giúp việc lau dọn nhanh hơn, nhà cửa sạch sẽ hơn và giảm đáng kể thời gian vệ sinh mỗi tuần.

6. Quần áo nhiều nhưng ít mặc

Một chiếc tủ đầy quần áo không đồng nghĩa với việc bạn có nhiều lựa chọn hơn.

Những món đồ không mặc trong 2–3 năm thường sẽ tiếp tục bị bỏ quên. Giữ lại quá nhiều chỉ khiến tủ chật hơn và khó chọn đồ mỗi ngày.

Thay vì mua nhiều đồ giá rẻ, lựa chọn quần áo chất lượng tốt, dễ phối sẽ giúp tiết kiệm tiền về lâu dài.

7. Túi giấy, hộp đựng tích trữ quá nhiều

Túi đựng đồ, hộp giày, hộp mỹ phẩm, hộp thiết bị điện tử… là những thứ nhiều người giữ lại vì nghĩ "sau này sẽ cần".

Nhưng thực tế, phần lớn chúng chỉ chiếm chỗ trong nhà.

Chỉ giữ lại một số ít để sử dụng khi cần, phần còn lại nên loại bỏ để không gian gọn gàng hơn.

Tối giản không phải là thiếu mà là đủ

Điều nhiều người nhận ra sau khi dọn dẹp không phải là "mất đi", mà là "nhẹ đi".

Nhà cửa thoáng hơn, việc nhà ít hơn, chi tiêu cũng hợp lý hơn vì không còn mua theo thói quen tích trữ.

Tối giản không yêu cầu bạn vứt bỏ tất cả. Mục tiêu là giữ lại những thứ thực sự phục vụ cuộc sống hàng ngày và loại bỏ những thứ chỉ khiến bạn bận rộn hơn.

Một không gian gọn gàng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp, mà còn giúp tâm trí bớt căng thẳng.

Đôi khi, chỉ cần bỏ bớt vài món đồ quen thuộc, bạn đã có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong chất lượng sống mỗi ngày.