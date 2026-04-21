Lưu ý với những người đang sử dụng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu đang trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và khả năng giảm lượng dầu mỡ trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng thiết bị này đúng cách. Trên thực tế, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, độ bền của máy, thậm chí gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là những điểm quan trọng mà người dùng cần đặc biệt lưu ý.

1. Không phải thực phẩm nào cũng phù hợp với nồi chiên không dầu

Dù được quảng bá là có thể thay thế nhiều phương pháp nấu nướng, nồi chiên không dầu không phù hợp với tất cả các loại thực phẩm. Những món có nhiều nước, bột loãng hoặc kết cấu mềm như canh, súp, hoặc bột chiên ướt thường không đạt được kết quả như mong muốn khi chế biến bằng thiết bị này.

Ngoài ra, một số loại rau lá mỏng có thể bị cháy nhanh do luồng khí nóng lưu thông mạnh. Vì vậy, việc lựa chọn đúng thực phẩm ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế tình trạng món ăn bị khô, cháy hoặc không chín đều.

2. Không nên lạm dụng việc “không dầu”

Dù có tên gọi là nồi chiên không dầu, nhưng trong nhiều trường hợp, việc bổ sung một lượng nhỏ dầu ăn vẫn cần thiết. Điều này giúp thực phẩm không bị khô, đồng thời cải thiện màu sắc và độ giòn của món ăn. Nếu hoàn toàn không sử dụng dầu, một số món như thịt nạc, cá hoặc rau củ có thể bị khô bề mặt, mất đi độ ngon tự nhiên. Do đó, người dùng nên hiểu đúng rằng “ít dầu” chứ không phải “không dầu tuyệt đối”.

3. Tránh nhồi nhét thực phẩm quá nhiều trong một lần nấu

Một trong những sai lầm phổ biến là cho quá nhiều thực phẩm vào nồi cùng lúc để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, điều này lại làm cản trở luồng khí nóng lưu thông, khiến thức ăn không chín đều, thậm chí có phần bị sống bên trong.

Việc chia nhỏ khẩu phần, nấu theo từng mẻ sẽ giúp món ăn đạt chất lượng tốt hơn, đồng thời giảm áp lực hoạt động cho thiết bị.

4. Không bỏ qua bước làm nóng nồi trước khi sử dụng

Tương tự như lò nướng, nồi chiên không dầu cũng cần được làm nóng trước trong vài phút. Việc này giúp nhiệt độ bên trong ổn định, từ đó thực phẩm được nấu chín đều hơn và đạt độ giòn như mong muốn.

5. Vệ sinh thiết bị thường xuyên để đảm bảo an toàn

Sau mỗi lần sử dụng, dầu mỡ và cặn thức ăn có thể bám lại trong khay chiên và lòng nồi. Nếu không được làm sạch kịp thời, những cặn này có thể cháy khét trong những lần sử dụng sau, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Quan trọng hơn, việc tích tụ dầu mỡ lâu ngày còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, người dùng nên vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng, đồng thời kiểm tra định kỳ để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định.

6. Cẩn trọng trong quá trình sử dụng để tránh rủi ro

Dù là thiết bị gia dụng phổ biến, nồi chiên không dầu vẫn hoạt động ở nhiệt độ cao. Do đó, cần đặt nồi ở vị trí thông thoáng, tránh gần các vật dễ cháy và không nên chạm tay trực tiếp vào bề mặt khi đang vận hành.



